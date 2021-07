Το “Stay in Athens” από τη Mastercard επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προσφέροντας σε κοινό και επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την Αθήνα από την αρχή, μέσα από μία σειρά προτάσεων διαμονής και εμπειριών με έκπτωση 30% για κατόχους καρτών Mastercard® και προνομικές τιμές για όλους, επαναπροσδιορίζοντας την πόλη ως τον απόλυτο city break προορισμό.

Από τις 19 Ιουλίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου, μέσα από το stay-in-athens.gr, οι επισκέπτες από τις χώρες της Αυστρίας, του Ισραήλ και της Κύπρου, καθώς και οι κάτοικοι της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελληνικής επικράτειας, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ξεχωριστές προτάσεις διαμονής σε 20 κορυφαία ξενοδοχεία της πόλης. Οι επισκέπτες της πρωτεύουσας θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν θεραπείες Ευεξίας & Spa και μοναδικές εμπειρίες dining εντός των ξενοδοχείων που συμμετέχουν στη δράση, καθώς και να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σειρά από ξεχωριστές γαστρονομικές προτάσεις σε εστιατόρια της πόλης όπως τα Fuga, Vassilenas, Psarades, Lazaro.

Παράλληλα, οι κάτοχοι καρτών Mastercard, θα έχουν την αποκλειστική ευκαιρία να γνωρίσουν την πρωτεύουσα και τη διαχρονική αισθητική της μέσα από ειδικά σχεδιασμένες θεματικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την αισθητική και την ιστορία της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις προτάσεις που προσφέρει το Stay in Athens, θα μπορούν να απολαύσουν μεταξύ άλλων, θεματικά workshops, private βραδιές θερινού σινεμά & dining με θέα όλη την Αθήνα, αλλά και ειδικά σχεδιασμένες βόλτες με καγιάκ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η Ιωάννα Μίγγου, Marketing and Communications Director της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, δήλωσε σχετικά: ««Η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης της πρωτοβουλίας του Stay In Athens, αναδεικνύει την επιθυμία μας να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον ελληνικό τουρισμό με όλες μας τις δυνάμεις. Η Αθήνα, όπως και οι περισσότερες ελληνικές πόλεις, χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να συνδυάζει, με μεγάλη επιτυχία, τον πολιτισμό, με το θέαμα και την διασκέδαση, γεγονός που την καθιστά ιδανικό city break προορισμό για όσους επιθυμούν μια βαθύτερη γνωριμία με τον αυθεντικό χαρακτήρα μιας πόλης. Όλοι μας στη Mastercard, είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό το μοναδικό project και τη συνεργασία μας με το This Is Athens του Δήμου Αθηναίων, η οποία μας επιτρέπει να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες ανεκτίμητες εμπειρίες στους κατόχους των καρτών μας».

Υπενθυμίζεται ότι το Stay in Athens υλοποιείται υπό την αιγίδα του This is Athens, βασικού πυλώνα της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, ενώ την πρωτοβουλία ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy, το κορυφαίο strategic consulting & marketing agency στον τομέα της ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισμών, έχοντας, μεταξύ άλλων, διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία αντίστοιχα concept events, όπως το Dine Athens Restaurant Week by Alpha Bank και το Taste of Athens.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Stay in Athens μπορείτε να επισκεφθείτε το stay-in-athens.gr.