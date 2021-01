H Έλενα Ράπτη Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, συμμετείχε ως ομιλήτρια στην Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Start to Talk - Σπάσε τη Σιωπή», «Μίλησε, μην ανέχεσαι» που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στον αθλητισμό και την έναρξη της καμπάνιας «Start to Talk» στην Ελλάδα (καμπάνια στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του φορέα του Συμβουλίου της Ευρώπης EPAS - Enlarged Partial Agreement on Sport).

Ως συντονίστρια της καμπάνιας του Συμβουλίου της Ευρώπης «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 2013-2016, έλαβε μέρος στις ακόλουθες πρωτοβουλίες: