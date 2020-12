Live A Legacy: H Mastercard και το Women On Top ένωσαν τις δυνάμεις τους για 3η συνεχόμενη χρονιά

To Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά το Live A Legacy, η πρωτοβουλία-θεσμός της Mastercard και του Women on Top. Οι νέες πρωτόγνωρες συνθήκες, σε συνδυασμό με την επιτυχία των προηγούμενων ετών, ενίσχυσαν το κίνητρο και το αίσθημα ευθύνης της Mastercard και του Women on Top, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή του Live A Legacy για πρώτη φορά σε διαδικτυακή μορφή, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων να αποκτήσει πρόσβαση στο ανανεωμένο περιεχόμενο της πρωτοβουλίας.

Οι συμμετοχές στην διήμερη εκδήλωση ξεπέρασαν τις 350, ενώ το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ομιλίες επιτυχημένων γυναικών και αντρών από διαφορετικούς κλάδους: όλοι και όλες αναφέρθηκαν στη δική τους μοναδική πορεία, τα επαγγελματικά τους όνειρα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν καθημερινά για την ισότητα των δυο φύλων στον εργασιακό χώρο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της online εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και τα καθιερωμένα Speed Training και Mentoring Sessions, που στόχο έχουν να καθοδηγήσουν και να δώσουν στις συμμετέχουσες απαραίτητα εφόδια, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν με περισσότερη δύναμη και αυτοπεποίθηση τα επαγγελματικά τους όνειρα.

Όπως κάθε χρόνο, οι πρωτοβουλίες και οι παράλληλες δράσεις της Mastercard δεν σταματούν στην ολοκλήρωση της εκδήλωσης του Live A Legacy. Έτσι, η πρωτοβουλία προσφέρει και πάλι την ευκαιρία σε νέες πτυχιούχους να πραγματοποιήσουν ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, διεκδικώντας συνολικά 6 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης στη Mastercard, την Alpha Bank, την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.

Επιπλέον, για 2η συνεχόμενη χρονιά, μέσα από τη συνεργασία της Mastercard και του Women On Top, η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και το Live A Legacy Mentoring Program. Το πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και έδωσε πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη στις συμμετέχουσες, αναμένεται να προσφέρει ακόμα 50 εξάμηνες υποτροφίες mentoring σε γυναίκες κάθε ηλικίας, μέσα από το δίκτυο μεντόρων του Women On Top.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν τις έξι θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2021, ενώ οι αιτήσεις για τις 50 υποτροφίες mentoring, μέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της πρωτοβουλίας eventora.gr/livealegacy, συνεχίζονται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Το Live a Legacy στην 3η χρονιά πια, εξελίσσεται σε αυτό που από την αρχή είχαμε θέσει ως στόχο, σε μία πρωτοβουλία θεσμό. Η φετινή εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας, καθώς περιείχε ένα σημαντικό μήνυμα: κανένα εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο. Το αποδείξαμε στην πράξη. Οι δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, σε συνδυασμό με την ανταπόκριση του κοινού σε κάθε βήμα αυτής της πρωτοβουλίας, μας δίνει κίνητρο να εξελίσσουμε διαρκώς αυτήν τη ζωντανή πρωτοβουλία και να την προσαρμόζουμε κάθε φορά στις νέες συνθήκες προκειμένου να είμαστε σταθερά αρωγοί στην ενδυνάμωση των γυναικών. Σε μία φράση, το Live A Legacy είναι για εμάς, και ελπίζουμε για τις γυναίκες στις οποίες απευθύνεται, μία πρωτοβουλία ανεκτίμητης αξίας».

Η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, ανέφερε πως: «Είναι τεράστια η χαρά μας που μπορέσαμε και φέτος να δημιουργήσουμε και να μεταδώσουμε τη μοναδική ενέργεια του Live A Legacy, που δίνει στις γυναίκες, εκτός από την έμπνευση, και τα πρακτικά εργαλεία για προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Η θερμότητα με την οποία αγκαλιάζεται κάθε χρόνο η πρωτοβουλία από παλιές και νέες συμμετέχουσες μας δίνει τη σιγουριά ότι δεν υποστηρίζουμε μόνο μεμονωμένες γυναίκες να εξελιχθούν αλλά συμβάλλουμε στη καλλιέργεια μιας ολόκληρης κοινότητας γυναικών που είναι εκεί για να βοηθήσουν, να μεταδώσουν εμπειρίας και γνώσεις και να ανεβάσουν η μία την άλλη ακόμα πιο ψηλά».

Οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και τις δύο ημέρες του φετινού Live A Legacy, θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα της πρωτοβουλίας, μέχρι τις 31/01/2021.