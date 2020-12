Κανναβιδιόλη (CBD) και Πανδημία. Πώς μπορεί να σας βοηθήσει;

Εδώ και αρκετούς μήνες διανύουμε παγκοσμίως μια ιδιαίτερα αναστατωμένη περίοδο με αιτία την έξαρση του COVID-19. Οι απαγορεύσεις, η καραντίνα, η κοινωνική αποστασίωση, η συνεχής ενημέρωση για διάφορες ελλείψεις σε βασικούς τομείς των κρατικών μηχανισμών παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την καθολική κατάσταση έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στην ψυχολογία των ανθρώπων. 'Ήδη υπάρχουν έρευνες που εξετάζουν τις συνέπειες που φέρει μία παγκόσμια έξαρση ιού τόσο στους πολίτες, όσο και στο ιατρικό προσωπικό ανά τον κόσμο. Το ακαδημαϊκό περιοδικό The New England Journal of England, αναλύει εκτενώς πως όλη αυτή η κατάσταση επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία των ανθρώπων είτε βρίσκονται στον ιατρικό τομέα, είτε είναι οι πολίτες που οφείλουν να συνετιστούν στην νέα τάξη πραγμάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση στο ποσοστά των ατόμων που εμφανίζουν έντονο άγχος, μετατραυματικό σύνδρομο, κατάθλιψη, ΔΕΠΥ (διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας) και άλλα θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

Τι σχέση μπορεί να έχει η κάνναβη και συγκεκριμένα η κανναβιδιόλη (CBD) με την πανδημία; Η κανναβιδιόλη σίγουρα δεν είναι πανάκεια. Ωστόσο, πρόκειται για μία μη ψυχοδραστική ένωση που προέρχεται από το φυτό της κάνναβης, η οποία έχει αποδεδειγμένα πολλές ευεργετικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων, αγχολυτικές, αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και νευροπροστατευτικές, αναγνωρισμένες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Η Hempoil® shop ετοίμασε για εσάς ένα αφιέρωμα σχετικά με την κανναβιδιόλη (CBD) και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως αυτή των τελευταίων μηνών.

Άγχος και κανναβιδιόλη

Σε περιπτώσεις όπως της πανδημίας, εντείνεται το άγχος για διάφορους λόγους. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για μια φυσική αντιμετώπιση του άγχους. Η άσκηση, η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, η μείωση στις ώρες έκθεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν σύντομες και πρακτικές λύσεις. Εδώ έρχεται να προστεθεί και το έλαιο κάνναβης με κανναβιδιόλη (CBD), η οποία συμβάλλει στην εξισορρόπηση των λειτουργιών του οργανισμού μέσω της ομοιόστασης. Το έλαιο κάνναβης με cbd, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε Cbd συμβάλλει στην εξισορρόπηση του ενδοκανναβινοειδούς συστήματος, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του σώματος. Η Hempoil® με συνέπεια στις ανάγκες του καταναλωτή επιλέγει από το 2016 μόνο τα καλύτερα και ασφαλή προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές, όπως το έλαιο της enecta 10% cbd και το endoca 3% RAW (ακατέργαστου ελαίου) τα οποία εκτός από κανναβιδιόλη, περιέχουν τερπένια, βιταμίνη Ε και έλαιο σπόρων κάνναβης.

Μετατραυματικό στρες (PTSD) και κανναβιδιόλη

Το μετατραυματικό στρες παρουσιάζεται μετά από κάποιο ιδιαίτερα έντονο και αρνητικό βίωμα. Το άτομο που έρχεται αντιμέτωπο με μια τέτοια κατάσταση έχει αλλαγές και ψυχολογικές διακυμάνσεις τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Υπάρχει δυσκολία στον ύπνο, στη συγκέντρωση, στις καθημερινές συνήθειες, στη συναναστροφή με τους συνανθρώπους και φυσικά κυριεύουν η ανασφάλεια και ο φόβος. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία το άτομο είναι καλό να μαζέψει δύναμη και να ζητήσει συμβουλή από κάποιον ειδικό ώστε να αποδομήσει τα αίτια που το οδηγούν σε ανασφάλεια και φόβο. Ωστόσο, η ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει με φυσικό τρόπο στην ομαλή λειτουργία του οργανισμού και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. To αφέψημα / τσάι κάνναβης χάρη στα φυτοκανναβινοειδή που περιέχει, ενισχύει τον οργανισμό χαρίζοντάς του αναζωογόνηση, ευεξία και χαλάρωση. Καθώς είναι αφέψημα χρησιμοποιείται και περισσότερο από μία φορά την ημέρα αντικαθιστώντας ροφήματα που έχουν διεγερτική δράση.

Αϋπνία και κανναβιδιόλη

Η αϋπνία ορίζεται εκείνη η κατάσταση στην οποία είτε το άτομο έχει δυσκολία να χαλαρώσει και να κοιμηθεί, είτε κάνει ανήσυχο ύπνο. Δηλώνει μια απορρύθμιση του κιρκαδιανού ρυθμού, η οποία επηρεάζει και τις υπόλοιπες λειτουργίες του σώματος. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι οξεία, δηλαδή να εκδηλώνεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις στη ζωή του ατόμου, είτε να είναι χρόνια.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης. Μπορεί να είναι κάποια φαρμακευτική αγωγή σε συμφωνία με το γιατρό, μπορεί να είναι φυσική αντιμετώπιση με τη χρήση βοτάνων, αλλαγή συνηθειών και ενίσχυση διατροφής, είτε ένας συνδυασμός των παραπάνω. Η χρήση ανθών κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε CBD σε συνδυασμό με ένα έλαιο κανναβιδιόλης, δίνουν στον οργανισμό πληθώρα κανναβινοειδών και τερπενίων με ευεργετικές για τον οργανισμό ιδιότητες. Η συστηματική προσέγγιση και η καταγραφή της δοσολογίας συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της δράσης.

Κατάθλιψη και κανναβιδιόλη

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή της ψυχικής ισορροπίας του οργανισμού. Επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο, την όρεξη, την πραγμάτωση καθημερινών δραστηριοτήτων, τη συναναστροφή με άλλους ανθρώπους και γενικά τον τρόπο σκέψης και δράσης ενός ατόμου. Η διάγνωση της κατάθλιψης πρέπει να γίνεται από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν πρόκειται για μερικές μέρες θλίψης ή ατονίας αλλά για συνεχόμενη κατάσταση που επηρεάζει το άτομο σε όλους τους τομείς της ζωής του. Οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο μπορεί κατά τη διάρκεια της ζωής του να εμφανίσει κατάθλιψη είναι βιολογικοί, δηλαδή κάποια μείωση σε βασικές λειτουργίες του οργανισμού, ή να είναι ψυχοκοινωνικοί, όπως απώλεια, έντονα γεγονότα που δημιούργησαν αρνητικά βιώματα σε ένα άτομο. Η κανναβιδιόλη, ως μια μη ψυχοδραστική ένωση, έρχεται να συμβάλει στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, όπως κόπωση, άγχος, και διαταραχές στον ύπνο και την όρεξη. Χάρη στη νευροπροστατευτική, αγχολυτική, καταπραϋντική και αντιοξειδωτική δράση, ενισχύει τόσο το κεντρικό νευρικό σύστημα όσο και το ανοσοποιητικό, δίνοντας ενέργεια στον οργανισμό, ενώ εξισορροπεί τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Η λήψη κανναβιδιόλης και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού σας, για καλύτερα αποτελέσματα ή για αποφυγή ενοχλήσεων λόγω κάποια παράλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας) και κανναβιδιόλη

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μία κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από απροσεξία, παρόρμηση και υπερκινητικότητα. Η συγκεκριμένη διαταραχή συναντάται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, οι οποίοι ενδεχομένως το είχαν από παιδιά αλλά δεν είχε παρατηρηθεί. Μπορεί να αποκτήσει χρόνια χροιά, ωστόσο είναι μια κατάσταση που με τη βοήθεια ειδικού μπορεί να γίνει διαχειρίσιμη. Φυσικά, σε όλες τις καταστάσεις η ισορροπημένη καθημερινότητα τόσο σε τροφή όσο και σε γενικές δραστηριότητες, συμβάλλουν στην ενίσχυση και τόνωση του οργανισμού.

Η κανναβιδιόλη, όπως έχουμε πει είναι μία μη ψυχοδραστική ένωση που βοηθάει στην ομοιόσταση του οργανισμού, στην εξισορρόπηση, δηλαδή, των βασικών λειτουργιών του. Έτσι, ο οργανισμός λειτουργεί με καλύτερα αντανακλαστικά σε μια πιο ισορροπημένη βάση. Σε κάθε περίπτωση και για καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση, καλό είναι να συμβουλεύεστε τον προσωπικό γιατρό σας.

