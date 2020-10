Τραγωδία με δύο νεκρά παιδιά από τον ισχυρό σεισμό στη Σάμο που ταρακούνησε την Ελλάδα

Ο μεγάλος σεισμός των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Σάμο προκάλεσε μία ασύλληπτη τραγωδία καθώς δύο ανήλικα παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από τοίχο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα αδικοχαμένα παιδιά περνούσαν από στενό δρόμο και καταπλακώθηκαν από τοίχο που κατέρρευσε, στο Βαθύ της Σάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ τα παιδιά ήταν μαθητές λυκείου και συγκεκριμένα ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα.

Τα παιδιά, όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι, είναι από διαφορετικές οικογένειες με τους τους γονείς τους να τα ψάχνουν για περίπου μία ώρα και να μην έχουν δηλώσει την εξαφάνισή τους διότι δεν πήγε το μυαλό τους στο κακό.

Όλο το νησί της Σάμου θρηνεί για την τραγωδία με τα δύο παιδιά, τα οποία βρήκαν τον θάνατο με τραγικό τρόπο επιστρέφοντας από το σχολείο τους.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Δραματική φαίνεται πως είναι η κατάσταση και στην Τουρκία όπου ήδη έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά πριν από τις 14:οο όταν ο εγκέλαδος χτύπησε το ελληνικό νησί. Η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και νωρίς το απόγευμα έγινε γνωστή η τραγική είδηση με τα δύο νεκρά παιδιά στη Σάμο, βυθίζοντας τους πάντες στη θλίψη.

Από την ισχυρή σεισμική δόνηση θάλασσα βγήκε στη στεριά με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για μικρά τσουνάμι, ενώ οι εικόνες με το πλημμυρισμένο Βαθύ είναι χαρακτηριστικές.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς αναχώρησε εσπευσμένα για τη Σάμο προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για τις συνέπειες του μεγάλου σεισμού και να συντονίσει τις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού που έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση των ζημιών και τη λήψη μέτρων για το ενδεχόμενο μεγάλων μετασεισμών.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει στους κατοίκους των νησιών γύρω από τη Σάμο όσα αναφέρει και στα μηνύματα μέσω 112 που έστειλε, και συγκεκριμένα να αποφεύγουν επικίνδυνα κτίρια, να καταφεύγουν σε ανοιχτό ασφαλή χώρο, να μην τηλεφωνούν άσκοπα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Στο μεταξύ σε κατάσταση μεγίστης ετοιμότητας έχουν ήδη τεθεί τα νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ σε Σάμο και Ικαρία, αναφέρει σε tweet του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και προσθέτει: Μεταβαίνουν άμεσα στη Σάμο διασώστες του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός.

«Ο σεισμός είχε μεγαλύτερη διάρκεια από της Αθήνας του 1999»

Ισχυρός σεισμός με μεγάλη διάρκεια, που είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 16 χλμ βόρεια βοεριοδυτικά της Σάμου, ταρακούνησε το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας.

Ο Αντιδήμαρχος Ανατολικής Σάμου Μιχάλης Μησός είπε στον ΑΝΤ1 ότι ο σεισμός ήταν πάρα πολύ δυνατός και είχε διπλάσια διάρκεια από τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999.

Ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη αναφορές για καταρρεύσεις κτηρίων, ενώ τα πρώτα λεπτά μετά από τον σεισμό παρατηρήθηκε έντονος κυματισμός κοντά στα παράλια.

Κάτοικος του νησιού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 επεσήμανε τη μεγάλη διάρκεια του σεισμού, λέγοντας ότι «χόρευαν όλα τα κτήρια».

Τσελέντης: Οι μετασεισμοί μπορεί να έχουν μέγεθος ακόμα και 6 ρίχτερ

Μία δραματική προειδοποίηση έκανε ο Άκης Τσελέντης για τον σεισμό στη Σάμο. Ο σεισμολόγος μιλώντας στον Ant1 τόνισε ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει τσουνάμι και πως θα έχει πλούσια μετασεισμική ακολουθία.

Ο Άκης Τσελέντης ανέφερε ότι οι μετασεισμοί θα είναι ισχυροί και μπορεί να έχουν μέγεθος ακόμη και 6 ρίχτερ, για αυτό ζήτησε από τους κατοίκους που μένουν σε παλιά σπίτια να απομακρυνθούν ενώ κάλεσε και τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις ακτές γιατί υπάρχει η πιθανότητα να γίνει κάποιο τσουνάμι.

Χουλιάρας για τον σεισμό στη Σάμο: Θα έχουμε έντονη μετασεισμική ακολουθία

Ο γνωστός σεισμολόγος, Γεράσιμος Χουλιάρας, τόνισε πως αναμένεται να υπάρξει έντονη μετασεισμική ακολουθία.

«Στις 13:51 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Σφοδρότατη σεισμική δόνηση με μέγεθος 6.7 στην κλίμακα Richter. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 19 Χλμ. Β της Σάμου. Θα ακολουθήσει έντονη μετασεισμική ακολουθία και χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα στα παλιά κτίρια στο νησί».

Συγκλονίζει η μαρτυρία Τούρκου δημοσιογράφου για τον σεισμό

Στην ΕΡΤ μίλησε Τούρκος δημοσιογράφος ο οποίος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία.

«Οι άνθρωποι φοβισμένοι κοιτούσαν από τα τζάμια» είπε ο δημοσιογράφος της γειτονικής μας χώρας τονίζοντας πως οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στη βόρεια πλευρά της Σμύρνης.

«Δεν ξέρουμε εάν υπάρχουν νεκροί» δήλωσε εξηγώντας πως τα σωστικά συνεργεία αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους.

Τουλάχιστον 4 νεκροί στην Τουρκία και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον 4 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 6,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε με επίκεντρο τη Σάμο το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Τουρκία.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ αρκετοί πολίτες έχουν εγκλωβιστεί και τα σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι τραυματίες μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί πως είναι τουλάχιστον 120.

Ο κόσμος βγήκε από την πρώτη στιγμή στους δρόμους και στις πλατείες, με την αγωνία να είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους.

Το κέντρο της πόλης δεν έχει υποστεί ζημιές και οι καταρρεύσεις των κτηρίων έχουν γίνει στα νότια προάστια, στις περιοχές Μπαϊρακλή και Μπορνόβα. Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο twitter φαίνονται οι καταρρεύσεις κτiρίων ενώ σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις διάσωσης. Επίσης, η πόλη κατά τη διάρκεια του σεισμού σκεπάστηκε από μεγάλα σύννεφα σκόνης.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Αναλάβαμε δράση για να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες στην περιοχή με όλα τα θεσμικά όργανα και τους υπουργούς μας».

Μάλιστα στις παράκτιες περιοχές, όπως στη Σμύρνη, η θάλασσα βγήκε στη στεριά κάτι που συνέβη και στη Σάμο, με τους κατοίκους να μιλάνε για μικρά τσουνάμι.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών. Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας και έγινε αισθητός κατά μήκος των τουρκικών ακτών και στη βορειοδυτική περιοχή του Μαρμαρά, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Ο Αλί Γερλίκαγια, κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, όπου έγινε επίσης αισθητός ο σεισμός, δήλωσε ότι προσώρας δεν έχει καταγραφεί καμία ζημιά στην οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

Η Τουρκία βρίσκεται σε μία από τις ενεργές σεισμικές ζώνες στον κόσμο. Το 1999, σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 1.000 στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο Ιανουάριο, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών προκάλεσε περίπου 40 θανάτους στην επαρχία Έλαζιγ (ανατολικά).

Το 2011, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην επαρχία Βαν (ανατολικά), προκαλώντας τουλάχιστον 600 θανάτους.

