ΕΟΔΥ: 339 κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – Δυο νέοι θάνατοι

Τα κρούσματα κορονοϊού σήμερα 18/9, είναι 339 όπως ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ. Από αυτά τα 64 συνδέονται με γνωστές συρροές και 39 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί δυο νέοι θάνατοι. Συνολικά οι νεκροί στη χώρα είναι 327.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 14.738, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.

71 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 20 (28.2%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 87.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 177 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Νέα μέτρα θα ανακοινωθούν το απόγευμα από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, καθώς η κατάσταση στην Αττική με τον αριθμό των κρουσμάτων είναι άκρως ανησυχητική.

Στο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αναφέρθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

«Έχουμε ένα δεύτερο κύμα σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι σαφές αυτό. Ο μετακινούμενος μέσος όρος των τελευταίων επτά ημερών ανεβαίνει, γεγονός που είναι επίσης δείγμα της κυκλοφορίας στην Αττική περισσότερο» είπε.

«Στον χάρτη θετικότητας η Αττική ξεπερνά το 5%. Έχει μία σταδιακή άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που βάζουν την Αττική στο πορτοκαλί», δήλωσε ο καθηγητής.

«Ο αριθμός των νοσηλευομένων είναι πλέον στους 554, είναι περίπου στο 20 με 30% των κλινών, ανάλογα την περιοχή που βλέπει κανείς. Αυτός είναι ένας από τους δείκτες που καθοδηγούν τη λήψη περισσότερων μέτρων» σε ότι «αφορά τις περιοχές της Αττικής» ανέφερε.

Τα μέτρα, που περιέγραψε αδρά ο πρωθυπουργός και θα ανακοινώσει αναλυτικά ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνουν περιορισμό στον αριθμό προσκεκλημένων σε γάμο στην Αττική στα μόλις εννέα άτομα για 14 ημέρες, καθώς και απαγόρευση συναυλιών.

Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, έχουν όμως την τιμητική τους τον χειμώνα.

Κι εκεί που είχαμε το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη να μας απασχολούν κάθε χειμώνα, πλέον πρέπει να προσθέσουμε αναγκαστικά και τον κορονοϊό στο κάδρο των συμπτωμάτων.

Κρυολόγημα, γρίπη ή κορονοϊό, τι ακριβώς έχω; Αυτή είναι μια ερώτηση που θα μας απασχολήσει πολύ τους επόμενους μήνες. Τι ακριβώς υποδηλώνει ένας βήχας; Πρέπει να ανησυχήσω αν τρέχει η μύτη μου;

Σε αυτά επιχειρεί να απαντήσει ένα ενημερωτικό βίντεο του BBC, με την Kate Forbes να μας λέει πώς ξεχωρίζουμε τι.

Blocked or runny noses, sore throats and coughs are common, especially in the winter, so how do you know if you have Covid-19? https://t.co/eAn8ledsD9 pic.twitter.com/G86W6MHTJn

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 17, 2020