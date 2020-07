Επιστολή Σαββίδη σε Πούτιν για την Αγιά Σοφιά: Η Ρωσία να υπερασπιστεί τις χριστιανικές αξίες

View this post on Instagram

Иван Саввиди: «Мир переживает значимый исторический момент, последствия которого сегодня сложно предугадать» Обращение Президента ФНКА греков России Ивана Саввиди к Президенту России Владимиру Путину. @kremlin_putin @russian_kremlin Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаюсь к Вам как член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ от имени верующих православных христиан многотысячной греческой диаспоры России. Наши предки вынужденно покинули родные места в результате гонений со стороны османских властей, и нашли свою новую родину на спасительных землях Российской империи. Сегодня мы, как и весь христианский мир, с замиранием сердца следим за событиями, разворачивающимися вокруг нашей святыни, одного из главных символов христианства — Собора Святой Софии в Константинополе. Собор — воплощение самой сути мировой цивилизации, отражающее глобальный исторический процесс, переплетение судеб целых народов и стран. Это всемирное достояние, чья миссия — быть центром притяжения для людей разных религий и взглядов. И в этом всегда была основная сила Святой Софии. В эти дни каждый истинно верующий православный христианин стремится выразить свою озабоченность, внести посильную лепту в разрешение спорной ситуации. Ежедневно я получаю множество писем и обращений с просьбой помочь хоть как-то повлиять на происходящее. Не остается в стороне молодое поколение. По инициативе греческой молодежи России и при моем личном участии 4 июля была проведена он-лайн встреча с представителями христианской молодежи более чем из 20 стран мира, результатом которой стало решение обратиться с призывом о помощи Святой Софии в соответствующие международные структуры — ООН, ЮНЕСКО, а так же к главам своих государств. Продолжение в карусели 👉🏼