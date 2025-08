Αναστάτωση προκάλεσε σε τουρίστες στη Σλοβακία ένας γυμνός άνδρας που κυκλοφορούσε κοντά σε ιστορικό κάστρο, φορώντας μόνο μία κουκούλα full face (μπαλακλάβα), πλαστικά τσόκαρα και κρατώντας ένα σεξουαλικό βοήθημα προσαρμοσμένο σε ραβδί.

Ο άγνωστος άνδρας εθεάθη τη Δευτέρα κοντά στο κάστρο Γκίμες, έναν δημοφιλή προορισμό για πεζοπορία, όπως ανέφερε το σλοβακικό μέσο TV JOJ, σύμφωνα με την nypost. Ο ίδιος μάλιστα πόζαρε για φωτογραφία με το παράξενο αντικείμενο, αφού πρώτα απολογήθηκε στις δύο γυναίκες πεζοπόρους που τον συνάντησαν, εξηγώντας τους ότι νόμιζε πως δεν θα υπήρχαν επισκέπτες την ημέρα εκείνη.

«Φορούσε μια μπαλακλάβα, κρατούσε ένα ραβδί και είχε ένα δονητή κολλημένο πάνω του. Φοβηθήκαμε, αλλά μας είπε συγγνώμη, ότι δεν ήθελε να μας τρομάξει, και μας ρώτησε προς τα πού να πάει, γιατί νόμιζε πως, αφού ήταν Δευτέρα, δεν θα έβρισκε κανέναν», δήλωσε μία από τις τουρίστριες.

Αρχικά ο άνδρας φάνηκε πως αποχωρούσε, όμως λίγο αργότερα άρχισε να τις ακολουθεί. «Όταν γύρισα να κοιτάξω, είδα ότι μας ακολουθούσε. Ένιωσα τρομερό φόβο», είπε η γυναίκα, προσθέτοντας ότι εκείνη τη στιγμή του ζήτησαν να τον φωτογραφίσουν.

«Υποθέτω πως κανείς δεν θα πίστευε ότι συναντήσαμε κάτι τέτοιο στο δάσος, αλλά μας άφησε να τον φωτογραφίσουμε χωρίς πρόβλημα. Ήταν τύχη που ήμασταν δύο. Δεν θέλω να φανταστώ τι θα έκανα αν ήμουν μόνη», πρόσθεσε.

Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε πως το να περπατά γυμνός στο δάσος είναι για εκείνον ένας τρόπος χαλάρωσης. «Είπε ότι αυτό είναι για χαλάρωση, ότι συχνά περπατά έτσι στο δάσος», σημείωσε η τουρίστρια.

Naked man wearing only balaclava and plastic clogs — and carrying sex toy on stick — terrifies European tourists https://t.co/ZBHUZslkx2