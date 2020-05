Ιταλός χάκερ «πέθανε» τον Σαρτζετάκη σε ψεύτικο προφίλ Γεραπετρίτη

Στο στόχαστρο του γνωστού Ιταλού φαρσέρ-δημοσιογράφου, Τομάσο Ντεμπενεντέτι, μπήκε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης. Ο γνωστός για τις ψεύτικες ειδήσεις που δημοσιεύει και προκαλεί χαμό φαρσέρ επιστράτευσε, ώστε να γίνει πιστευτός, ένα ψεύτικο προφίλ του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Στο πρώτο tweet που «έβγαλε στον αέρα» και συνόδευε με μια φωτογραφία του Χρήστου Σαρτζετάκη έκανε γνωστή την είδηση του «θανάτου» γράφοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει τον θάνατο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη» ενώ στη συνέχεια, σε επόμενο τιτίβισμα έγραφε «Χ. Σαρτζετάκης (1929-2020)».

URGENT. Greek Government announces the death of Christos Sartzetakis, former President of the Hellenic Republic. An official note to be released soon. pic.twitter.com/rAgYORNHhz

— Γιώργος Γεραπετρίτης (@GGerapetritisGR) May 18, 2020