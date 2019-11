Το «Μπορούμε» και η ΑΒ Βασιλόπουλος μαζί σε μια πρωτοβουλία ευθύνης για την Ελλάδα

Με κοινή πορεία από το 2013 για το Πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης» και πάντοτε με την ίδια αφοσίωση στις αξίες της προσφοράς και της φροντίδας για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, η οργάνωση «Μπορούμε» και η ΑΒ Βασιλόπουλος ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και ανακοινώνουν την ίδρυση της πρώτης «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) στην Ελλάδα.

Με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών, προσκαλούν επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης (κλαδικές οργανώσεις και μεμονωμένες εταιρείες), οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της επιστημονικής & ερευνητικής κοινότητας, να γίνουν μέλη της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων».

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, πιστή στη δέσμευσή της να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025, και με βάση την εμπειρία της από τις καλές πρακτικές που διαχρονικά εφαρμόζει για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, συμβάλλει δημιουργικά στους στόχους της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων», ενώ αναλαμβάνει να υποστηρίξει χρηματοδοτικά τη λειτουργία της.

Από την πλευρά της, η οργάνωση «Μπορούμε», με μεγάλη εμπειρία από την καθημερινή «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων» σε όλα τα στάδια της επισιτιστικής αλυσίδας στην Ελλάδα, καθώς και μέσα από τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απώλεια & τη Σπατάλη των Τροφίμων, με ξεχωριστή χαρά και τιμή αναλαμβάνει τη λειτουργία της Γραμματείας της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων».

Θεμελιώδη στόχο της κοινής αυτής πρωτοβουλίας, αποτελεί η μείωση σπατάλης τροφίμων στη χώρα μας, η οποία θα έχει πολλαπλό θετικό αντίκτυπο, με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» στην Ελλάδα, καθώς και για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Συμμαχίας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας του «Μπορούμε».

- Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3237805

- email: [email protected]