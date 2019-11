25ο Διεθνές Συνέδριο ENOTHE: Το μεγαλύτερο γεγονός Εργοθεραπείας φιλοξενήθηκε στην Αθήνα από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου της ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education), ενός από τα πιο σημαντικά γεγονότα Εργοθεραπείας διεθνώς, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic συγκεντρώνοντας περισσότερους από 350 συνέδρους και ομιλητές, από 36 χώρες και 113 διαφορετικά Πανεπιστήμια. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αθήνα από το Τμήμα Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, το οποίο προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πρόγραμμα σπουδών που είναι εγκεκριμένο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών (WFOT).

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της ENOTHE, Dr. Marie-Antoinette Minis, της Προέδρου της COTEC (Council of Occupational Therapists for European Countries), Stephanie Seger και της Αντιπροέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών WFOT (World Federation of Occupational Therapists), Samantha Shann.

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Βούτσινος Γεώργιος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του Συνεδρίου απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. Στο βήμα τον διαδέχτηκε ο Καθηγητής Ντίνος Αρκουμάνης, Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και ο Δρ. Παναγιώτης Σιαπέρας, μέλος του ENOTHE Βoard και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του μεταπτυχιακού MSc Rehabilitation του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της Τελετής Έναρξης του Συνεδρίου ήταν η παρουσία της Χορωδίας του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ΕΣΤΙΑ, η οποία ερμήνευσε τραγούδια σημαντικών Ελλήνων συνθετών, χαρίζοντας μια ευχάριστη και ταυτόχρονα συγκινητική νότα στους παρευρισκόμενους.

Οι τριήμερες εργασίες του Συνεδρίου περιλάμβαναν ομιλίες από σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου, workshops και παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών. Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου ήταν «Η Βιωσιμότητα στις Σπουδές Εργοθεραπείας» (Sustainability in Occupational Therapy Education), με επιμέρους θεματικές τον ρόλο της Bιωσιμότητας σε θέματα εκπαίδευσης στην Εργοθεραπεία, τους νέους τρόπους διδασκαλίας, με στόχο τη βελτίωση της μετάδοσης επιστημονικής γνώσης αλλά και της ενεργής συμμετοχής των φοιτητών, καθώς και την προετοιμασία του σύγχρονου Εργοθεραπευτή, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κοινωνικές προκλήσεις του σήμερα.

Με τη συμμετοχή τους ως κεντρικοί ομιλητές τίμησαν το συνέδριο 6 σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας: η κα Nadine BlankVoort – Υπεύθυνη Διεθνοποίησης στη Σχολή Εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ, η κα Elisabeth Fattinger – Λέκτορας και Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο JOANNEUM της Αυστρίας, Filip Dejonskheere – Συντονιστής Διεθνοποίησης στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Antervelde University College στο Βέλγιο, η κα Liliya Todorova – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Επικεφαλής της Σχολής Δημόσιας Υγείας και Φροντίδας στο Πανεπιστήμιο Ruse της Βουλγαρίας, ο κ. Θεοδόσης Πελεγρίνης – Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο κος Hans Jonsson – Καθηγητής Εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ινστιτούτο Karolinska της Στοκχόλμης.

Ιδιαίτερα ενεργός ήταν ο ρόλος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου που, ως οικοδεσπότης του Συνεδρίου, έδωσε δυναμικά το «παρών» με τη συμμετοχή δεκάδων καθηγητών και φοιτητών του. Πιο συγκεκριμένα, ομάδα φοιτητών του Τμήματος Εργοθεραπείας εργάστηκαν εθελοντικά στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, αποκομίζοντας έτσι την εμπειρία διοργάνωσης ενός συνεδρίου διεθνών προδιαγραφών. Επιπλέον, φοιτητές και καθηγητές Εργοθεραπείας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου συμμετείχαν στο Συνέδριο με ομιλίες και workshops, παρουσιάζοντας τις εργασίες τους και το ερευνητικό τους έργο αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διοργάνωσε εκδήλωση αποκλειστικά για τους φοιτητές που συμμετείχαν στο Συνέδριο, η οποία πραγματοποιήθηκε μία μέρα πριν την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου στο campus Αμαρουσίου του Κολλεγίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκατοντάδες φοιτητές Εργοθεραπείας από όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου – συμμετείχαν σε δραστηριότητες δικτύωσης και σε βιωματικά workshops.