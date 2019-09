Σπούδασε στο Νο1 Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα

Εδώ και 37 χρόνια, χάρη στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων, αποτελεί σταθερά την πρώτη επιλογή στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους γονείς τους. Επιπλέον, είναι το Νο1 ελληνικό ιδιωτικό Κολλέγιο στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities και το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων [Compostella Group of Universities] στη χώρα μας. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αδιαμφισβήτητα το Νο1 Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, όπως επιβεβαιώνεται από τα διαπιστευτήριά του:

7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια

Θέτοντας στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του την παροχή πανεπιστημιακών σπουδών αριστείας και με όραμά του τη διαμόρφωση ενός τοπίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, όμοιου με εκείνου των καλύτερων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το μοναδικό Κολλέγιο στην Ελλάδα που εμπιστεύονται με αποκλειστικές συνεργασίες 7 κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια:

University of London: με ιστορία 3 αιώνων (ιδρυθέν το 1836), έδρα στην καρδιά του Λονδίνου και αποφοίτους σημαντικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστορίας – μεταξύ των οποίων 74 Νομπελίστες και 52 Πρόεδροι/Πρωθυπουργοί - συγκαταλέγεται στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου.

Oxford Brookes University: με έδρα την Οξφόρδη – την παγκόσμια μητρόπολη των πανεπιστημιακών σπουδών – και ιστορία μεγαλύτερη των 150 ετών, το Oxford Brookes University κατέχει στο Διεθνή Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων QS Ranking 2019 τη 2η θέση στη Μ. Βρετανία και την 9η στον κόσμο, στο επιστημονικό πεδίο του Τουρισμού.

Solent University: με έδρα το Southampton της Μ. Βρετανίας, αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές Ναυτιλίας.

Ecole hôtelière de Lausanne: πρόκειται για τη Νο1 Ξενοδοχειακή Σχολή στον κόσμο, βάσει του Διεθνούς Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων (QS Ranking 2019). Εδρεύει στη Λωζάνη της Ελβετίας, διαθέτει 125 χρόνια ηγετικής πορείας και αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην ξενοδοχειακή εκπαίδευση.

University of East London: με ιστορία από το 1898, ξεχωρίζει ως ένα κορυφαίο σύγχρονο διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο διαρκώς πρωτοπορεί.

Queen Margaret University: με έδρα το Εδιμβούργο της Σκωτίας και ιστορία μεγαλύτερη του ενός αιώνα, διακρίνεται για την τεχνογνωσία του στα επιστημονικά πεδία της υγείας και αποκατάστασης, καθώς και του πολιτισμού.

University of Portsmouth: με ιστορία από το 1869, βρίσκεται ανάμεσα στα 400 καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο.

1η θέση στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities

Συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ιδιωτικών Κολλεγίων της χώρας μας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο κατέκτησε την κορυφή στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων, Webometrics Ranking of World Universities. Η σημαντική αυτή διάκριση προέκυψε μετά από αξιολόγηση που βασίστηκε σε αντικειμενικές μετρήσεις αξιόπιστων δεικτών, όπως η Αριστεία, η Επιστημονική Εξωστρέφεια, η Παρουσία και η Απήχηση στην επιστημονική κοινότητα.

10 Ακαδημαϊκές Σχολές με 66 κορυφαία Bachelors & Masters

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει 10 Ακαδημαϊκές Σχολές που παρέχουν 66 κορυφαία bachelors & masters, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Κάθε Σχολή προσφέρει σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς αγοράς εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται και από τις τρέχουσες τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει τις εξής Σχολές: Επιστημών Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οικονομικών, Πληροφορικής, Τουρισμού & Φιλοξενίας, Ναυτιλίας | Ναυτική Ακαδημία, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών & Ειδικής Αγωγής, Αρχιτεκτονικής & Επιστημών Μηχανικών, Νομικής, καθώς και Πολιτισμού & Επικοινωνίας.

Επιπλέον, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εγκαινιάζει τη λειτουργία της Σχολής Επιστημών Αθλητισμού & Φυσικής Αγωγής, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο την εκπαίδευση νέων προπονητών και επαγγελματιών του αθλητισμού που επιθυμούν να ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου κλάδου.

7 Υπερσύγχρονα Campus

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελούν ορόσημα της ποιότητας των σπουδών που προσφέρει και πληρούν τις προδιαγραφές Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Καθώς έχουν χτιστεί με βάση το όραμα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου για ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση που εφαρμόζει τη θεωρία στην πράξη, και τα 7 Campus διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για κάθε ειδικότητα, αίθουσες διδασκαλίες, αμφιθέατρο, χώρους αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις και τις συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο Μαρούσι, στην καρδιά του Πειραιά, στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά υποδέχεται φοιτητές σε τρεις ακόμα πόλεις: στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Ρόδο και στη Λάρισα.

Περισσότερες από 30 Διεθνείς Πιστοποιήσεις

Περισσότεροι από 30 διεθνείς επιστημονικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί και φορείς εμπιστεύονται το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ενισχύοντας το βασικό του όραμα: να προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας σπουδών που αξίζουν οι φοιτητές του σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σχολή Τουρισμού: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), Ένωση Ανώτερων Τουριστικών Σχολών της Ευρώπης (EURHODIP), American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI)

Σχολή Υγείας: World Federation of Occupational Therapists (WFOT), Institute of Biomedical Science (IBMS)

Σχολή Ναυτιλίας & Ναυτική Ακαδημία: Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσών & Περιβάλλοντος (HELMEPA), Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT), DNV-GL, Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Ξηρού Φορτίου (INTERCARGO), Institute of Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST), International Association of Maritime Institutions (IAMI), Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Διεθνή Ένωση Πλοιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANCO), PYA (Professional Yachting Association), RYA (Royal Yachting Association).

Πολυτεχνική Σχολή: Βασιλικό Ινστιτούτο Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA)

Σχολή Πληροφορικής: Oracle, Cisco, SAP

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: The British Psychological Society

