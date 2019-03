Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2019, νερό για όλους χωρίς διακρίσεις

Όποιος και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, το ασφαλές πόσιμο νερό είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμά σου!

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό καθιερώθηκε επισήμως στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στις 22 Δεκεμβρίου 1992. Ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό ορίστηκε η 22α Μαρτίου. Το 2019, η Ημέρα είναι εστιασμένη στην πρόσβαση σε καθαρό νερό για όλους χωρίς διακρίσεις (Leaving No one Behind).

Το νερό αποτελεί βασικό αγαθό επιβίωσης για τον άνθρωπο, όμως παρά την σπουδαιότητά του, θεωρούμε την άμεση πρόσβαση σε καθαρό νερό ως κάτι αυτονόητο για όλους, γεγονός που απέχει μακράν από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σχεδόν 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο στερούνται πρόσβασης σε ασφαλές νερό στην κατοικία τους. Επιπρόσθετα, περίπου τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζουν σημαντική έλλειψη νερού για τουλάχιστον ένα μήνα τον χρόνο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την σημαντική προσπάθεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί από όλους μας ώστε να βεβαιώσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις οποιασδήποτε φύσεως θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Γι’ αυτό το λόγο η ατζέντα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2019 είναι εστιασμένη στην άμεση κι εύκολη πρόσβαση στο νερό για όλους, βασιζόμενο και στον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 6 ο οποίος αποβλέπει στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της αειφόρου διαχείρισης του νερού για όλους μέχρι το 2030.

Αποστολή της ΕΥΔΑΠ είναι να προσφέρει άριστης ποιότητας και οικονομικό νερό σε όλους. Η ΕΥΔΑΠ έχει θέσει εδώ και χρόνια ως πρωταρχικό στόχο της την πρόσβαση σε καθαρό και ποιοτικό νερό για όλους ανεξαρτήτως κριτηρίων. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2016 το κοινωνικό τιμολόγιο το οποίο απευθύνεται σε οικονομικά ασθενέστερες ομάδες, διασφαλίζοντας ότι κανένας στην περιοχή αρμοδιότητας της για ύδρευση δεν θα στερηθεί το νερό για οικονομικούς λόγους. Επίσης, έχει εισάγει το φιλανθρωπικό τιμολόγιο σε φορείς και ιδρύματα που πραγματοποιούν φιλανθρωπικό έργο όπως και ειδικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (υπερήλικες κλπ.).

Για να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε άριστη ποιότητα πόσιμου νερού, η ΕΥΔΑΠ πραγματοποιεί ελέγχους 365 ημέρες τον χρόνο μέσω της λήψης δειγμάτων από τις λεκάνες απορροής, τα φράγματα, τους ταμιευτήρες και τα υδραγωγεία, μέχρι και το πιο απομακρυσμένο σημείο του δικτύου. Τα δείγματα μεταφέρονται με ειδικά δοχεία στα πιστοποιημένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ στα οποία πραγματοποιούνται διεξοδικοί έλεγχοι, στοχεύοντας στην εξασφάλιση άριστης ποιότητας του νερού που φτάνει στις βρύσες μας.

Το νερό είναι ζωή. Το νερό έχει προτεραιότητα. Πάνω απ’ όλα, δεν πρέπει να μείνει κανένας χωρίς πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό. Η ΕΥΔΑΠ, μια ολόκληρη κοινωνία εργαζομένων, προσφέρει την εμπειρία, τις γνώσεις και τις υπηρεσίες της, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο, για να έχουν όλοι αδιάλειπτη πρόσβαση σε ποιοτικά άριστο και οικονομικά προσιτό νερό.