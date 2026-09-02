Νέα διάσταση αποκτούν οι τουρκικές κινήσεις στην περιοχή νότια του Καστελόριζου, καθώς το θαλάσσιο πάρκο που έχει ανακοινώσει μονομερώς η Άγκυρα εμφανίζεται πλέον και στους χάρτες της πλατφόρμας MarineTraffic.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, νότια από Αντίφελλο, Καστελόριζο και Φοινίκη, αποτυπώνεται η ονομασία «Fethiye-Kas National Marine Park», προκαλώντας ερωτήματα και έντονες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά περιοχή στην οποία Ελλάδα και Τουρκία έχουν διαφορετικές θέσεις ως προς τις θαλάσσιες ζώνες. Το συγκεκριμένο τουρκικό «θαλάσσιο πάρκο» αποτελεί μονομερή ανακοίνωση της Άγκυρας, την οποία η ελληνική πλευρά δεν αναγνωρίζει. Η εμφάνιση της ονομασίας στο MarineTraffic καταγράφεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η τουρκική δραστηριότητα στην περιοχή έχει αυξηθεί.

Οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα και αναμένεται η τοποθέτησή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη ονομασία ενσωματώθηκε στα δεδομένα του χάρτη.

Το TÜBİTAK MARMARA νότια του Καστελόριζου

Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο TÜBİTAK MARMARA έχει κινηθεί στην ευρύτερη περιοχή νότια και νοτιοδυτικά του Καστελόριζου.

Η παρουσία του συνδέεται με τη NAVTEX 0862/26 που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας και έχει ισχύ από την 1η έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέσω αυτής, η Τουρκία ανακοίνωσε επιστημονικές έρευνες σε θαλάσσια περιοχή που, σύμφωνα με την Αθήνα, εμπίπτει σε ελληνική δικαιοδοσία, ενώ τουλάχιστον ένα από τα σημεία που περιλαμβάνονται στην οδηγία βρίσκεται πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η ελληνική πλευρά αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX από τον αρμόδιο σταθμό του Ηρακλείου. Στην ελληνική απάντηση επισημαίνεται ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει αρμοδιότητα έκδοσης ναυτιλιακών οδηγιών για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούν τις κινήσεις του TÜBİTAK MARMARA, το οποίο δεν συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια ενέργεια, όπως πόντιση καλωδίου, που θα μπορούσε να προκαλέσει διαφορετικού τύπου αντίδραση από την ελληνική πλευρά.

Η σύνδεση με το τουρκικό θαλάσσιο πάρκο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι η περιοχή των ερευνών συνδέεται γεωγραφικά με το θαλάσσιο πάρκο που έχει ανακοινώσει η Τουρκία.

Η Αθήνα αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες ως μέρος της προσπάθειας της Άγκυρας να προβάλλει στην πράξη τις πάγιες θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα στην περιοχή του Καστελόριζου.

Άλλωστε, το TÜBİTAK MARMARA βρέθηκε στην ίδια θαλάσσια ζώνη λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του τουρκικού πάρκου, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από την παρουσία του ερευνητικού σκάφους.

Το μυστηριώδες σήμα «Tubitak Acoustic 2»

Ένα ακόμη στοιχείο που καταγράφηκε κατά την παρακολούθηση της πορείας του ερευνητικού πλοίου είναι ένα σήμα με την ονομασία «Tubitak Acoustic 2».

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί σε τι ακριβώς αντιστοιχεί. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι να πρόκειται για υδρόφωνο ή άλλη συσκευή συλλογής δεδομένων από τη θάλασσα.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τη φύση ή τη χρήση του συγκεκριμένου σήματος και, ως εκ τούτου, οποιοδήποτε συμπέρασμα παραμένει πρόωρο.

Με το τουρκικό «θαλάσσιο πάρκο» να εμφανίζεται πλέον στο MarineTraffic, το TÜBİTAK MARMARA να έχει κινηθεί στην περιοχή και Αθήνα και Άγκυρα να έχουν ανταλλάξει NAVTEX και αντι-NAVTEX, η θαλάσσια ζώνη γύρω από το Καστελόριζο παραμένει στο επίκεντρο της ελληνοτουρκικής κινητικότητας.