Νέα κινητικότητα καταγράφεται στην Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος R/V TÜBİTAK MARMARA να βρίσκεται πλέον νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, μετά την έκδοση της NAVTEX 0862/26 από την Άγκυρα για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην περιοχή.

Οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σκάφος του Λιμενικού έχει αναπτυχθεί κοντά στην περιοχή δραστηριότητάς του, σε συντονισμό με το Πολεμικό Ναυτικό.

Η Ελλάδα παράλληλα έχει εκδώσει και αντι-Navtex:

ZCZC HA86

312050 UTC AUG 26

IRAKLEIO STATION RADIO NAVWARN 1036/26

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE

NO. 0862/26, WHICH IS REFERRING TO SCIENTIFIC RESEARCH,

PART OF WHICH IS UNAUTHORISED AS ONE OF THE POSITIONS DEFINED THEREIN, LIES OVER

GREEK CONTINENTAL SHELF.

MOREOVER, THIS POSITION FALLS WITHIN THE HELLENIC

NAVTEX SERVICE AREA, WHERE THE IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE EXCLUSIVE

AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES.

CANCEL THIS MESSAGE ON 152059Z SEP 26

NNNN

Το TÜBİTAK MARMARA απέπλευσε τα ξημερώματα από τη Μαρμαρίδα και κατευθύνθηκε προς τη θαλάσσια ζώνη που περιγράφει η τουρκική αγγελία. Στα στοιχεία AIS το ερευνητικό χρησιμοποιεί ως δηλωμένο προορισμό την ένδειξη «AEGEAN SEA RESEARCH», ενώ ως ερευνητικό πλοίο μπορεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του να εμφανίζεται με καθεστώς περιορισμένης ικανότητας ελιγμών.

Τι προβλέπει η τουρκική NAVTEX 0862/26

Η NAVTEX 0862/26 εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και αφορά επιστημονικές έρευνες του TÜBİTAK MARMARA από την 1η έως και τη 15η Σεπτεμβρίου.

Στο ίδιο το κείμενο της τουρκικής αγγελίας αναφέρονται τέσσερα γεωγραφικά σημεία που σχηματίζουν την περιοχή δραστηριότητας και ζητείται από τα υπόλοιπα πλοία να τηρούν μεγάλη απόσταση από το ερευνητικό. Η NAVTEX προβλέπεται να ακυρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στις 20:59 UTC.

Η κίνηση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος επειδή η περιοχή των ερευνών συνδέεται με το αποκαλούμενο τουρκικό «θαλάσσιο πάρκο» που έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα.

Το κρίσιμο ερώτημα: Τι είδους έρευνες θα κάνει

Αυτό που εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή είναι η πραγματική δραστηριότητα του TÜBİTAK MARMARA.

Το συγκεκριμένο πλοίο είναι ένα επιστημονικό και ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος, μήκους περίπου 41 μέτρων, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2013 και διαθέτει εξοπλισμό για πολυεπιστημονικές θαλάσσιες έρευνες.

Οι δυνατότητές του περιλαμβάνουν ωκεανογραφικές και υδρογραφικές μετρήσεις, παρακολούθηση της ρύπανσης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και εξοπλισμό για μελέτες που σχετίζονται με τον πυθμένα και τους θαλάσσιους πόρους.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι ελληνικές Αρχές δεν εστιάζουν μόνο στο πού βρίσκεται το πλοίο, αλλά και στο τι ακριβώς κάνει μέσα στην περιοχή.

Άλλο είναι, για παράδειγμα, η λήψη δειγμάτων νερού και η μέτρηση θερμοκρασίας ή αλατότητας και άλλο η πραγματοποίηση εργασιών που θα μπορούσαν να συνδεθούν με τον βυθό ή την υφαλοκρηπίδα.

Ελληνικό σκάφος παρακολουθεί το TÜBİTAK MARMARA

Η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού δεν περνά απαρατήρητη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σκάφος του ελληνικού Λιμενικού έχει πλησιάσει την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το TÜBİTAK MARMARA και παρακολουθεί τις κινήσεις του από ασφαλή απόσταση.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε συντονισμό με το Πολεμικό Ναυτικό, με στόχο να υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία αλλά και τη φύση των ενεργειών του τουρκικού σκάφους.

Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει επεισόδιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Ωστόσο, η παρουσία ελληνικού πλωτού μέσου δείχνει ότι η Αθήνα θέλει να είναι σε θέση να διαπιστώσει άμεσα εάν οι δραστηριότητες του ερευνητικού παραμένουν μέσα στα όρια μιας επιστημονικής αποστολής ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θίγει ελληνικές θέσεις και δικαιώματα.

Η στρατηγική πίσω από τις NAVTEX

Η Άγκυρα έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια αγγελίες προς ναυτιλλομένους προκειμένου να αποτυπώσει επί του πεδίου τη δική της αντίληψη για τις ζώνες ευθύνης και τις θαλάσσιες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αθήνα από την πλευρά της απαντά με ελληνικές NAVTEX ή Anti-NAVTEX, ώστε να μην αφήνει αναπάντητη οποιαδήποτε τουρκική κίνηση που θεωρεί ότι επιχειρεί να δημιουργήσει διοικητικά ή πολιτικά τετελεσμένα.

Αυτό ακριβώς καθιστά σημαντική και τη σημερινή αποστολή του TÜBİTAK MARMARA: η ένταση δεν βρίσκεται απαραίτητα στις ίδιες τις ωκεανογραφικές μετρήσεις, αλλά στο ποιος εμφανίζεται να έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει οδηγίες και να «δεσμεύει» τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.