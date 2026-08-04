Αποκαλυπτική είναι η επικαιροποιημένη αποτίμηση των επιπτώσεων από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την τελευταία δεκαετία στην ηπειρωτική Περιφέρεια Αττικής, καθώς τα νέα στοιχεία αναδεικνύουν το τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που έχουν αφήσει οι φωτιές. Η αναθεώρηση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό στις 31 Ιουλίου 2026, οδηγώντας σε ακόμη πιο ανησυχητικά συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση, μέχρι λίγο πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2026 είχε καεί το 38% των δασών της Αττικής μέσα σε διάστημα εννέα ετών. Μετά την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε ακόμη περισσότερο, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη απώλεια δασικών εκτάσεων.

Από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 15 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες αποτέφρωσαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Τα στοιχεία προέρχονται από τις αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), ενώ η περίμετρος των καμένων εκτάσεων αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη που συνοδεύει την ανάλυση.

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας Αττικής, εξαιρουμένων της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου, ανέρχεται σε περίπου 2.500.000 στρέμματα. Από αυτήν, το 32% έχει επηρεαστεί από δασικές πυρκαγιές κατά την τελευταία δεκαετία.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τις ίδιες τις δασικές εκτάσεις. Η συνολική δασική επιφάνεια στην Περιφέρεια Αττικής υπολογίζεται σε περίπου 1.230.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 512.000 στρέμματα έχουν καεί μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το 42% των δασών της περιοχής έχει καταστραφεί από πυρκαγιές μέσα σε μία δεκαετία.

Καλύτερη η εικόνα στη Δυτική Αττική

Η εικόνα στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που καίει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας σε Βοιωτία και Δυτική Αττική εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων δεν έχει εκλείψει. Η φωτιά, που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία, επεκτάθηκε μέχρι την περιοχή του Πόρτο Γερμενού, προκαλώντας τεράστια καταστροφή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κύριο βάρος της επιχείρησης επικεντρώνεται πλέον στο τμήμα από την Ψάθα έως τη Λούμπα, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται το πιο δύσκολο και ενεργό μέτωπο, με πολλές διάσπαρτες εστίες να απαιτούν συνεχή επέμβαση των πυροσβεστών.

Αντίθετα, σαφώς πιο ελεγχόμενη είναι πλέον η κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου, αλλά και στα βορειοανατολικά, στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στα σημεία αυτά, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαν επικεντρωθεί οι προσπάθειες κατάσβεσης, εντοπίζονται πλέον κυρίως καπνοί και μικρές εστίες, με τους δασοκομάντος να επιχειρούν αδιάκοπα προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σημαντική συμβολή στη βελτίωση της εικόνας είχε η μεταβολή των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η άπνοια, η αυξημένη υγρασία που προήλθε από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας περιόρισαν την ένταση της φωτιάς, δίνοντας τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλο αριθμό διάσπαρτων εστιών πριν ακόμη ξεκινήσουν οι ρίψεις των εναέριων μέσων.

Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο μέτωπο

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με μεγάλη κινητοποίηση τόσο από αέρος όσο και από εδάφους. Συνολικά επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης 26 πυροσβέστες από τη Ρουμανία με πέντε οχήματα και 23 πυροσβέστες από τη Γαλλία με τέσσερα οχήματα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνδρομής μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα ενεργά σημεία της πυρκαγιάς.

Την ίδια στιγμή, μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Στην περιοχή βρίσκονται ακόμη σε επιφυλακή δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων παραμένουν διαθέσιμα για πιθανή μετακίνηση κατοίκων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ο συντονισμός όλων των επιχειρήσεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».