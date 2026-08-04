Η αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών οδηγεί τις Αρχές σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθώς για αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε τέσσερις περιοχές της χώρας. Για τον λόγο αυτό τίθεται σε εφαρμογή το καθεστώς κινητοποίησης Red Code, με πλήρη ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου βρίσκονται:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η απόφαση για την ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει ότι τίθεται σε πλήρη ανάπτυξη ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, με την άμεση κινητοποίηση του αναγκαίου προσωπικού, των διαθέσιμων μέσων και όλων των απαιτούμενων πόρων. Στόχος είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας απέναντι σε πιθανές δασικές πυρκαγιές, αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν εκτάκτων αναγκών και των συνεπειών τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η υλοποίηση ενεργειών βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις από ενδεχόμενα καταστροφικά φαινόμενα.

Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα συντονισμού, ετοιμότητας και εφαρμογής των απαραίτητων προληπτικών μέτρων απέναντι στον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεχίζονται οι εναέριες περιπολίες επιτήρησης, ενώ περιπολίες πραγματοποιούν επίσης πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπλέον, εξαιτίας των πολλαπλών συμβάντων που καταγράφονται σε όλη τη χώρα, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, το προσωπικό όλων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών παραμένει σε γενική επιφυλακή, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις

Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το Red Code τίθεται σε ισχύ και το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για τους κινδύνους από δασικές πυρκαγιές. Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνεται η προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και άλλες «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς.

Οι συστάσεις της Πυροσβεστικής προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα, συνιστά να αποφεύγονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τα μέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών μέσω της ιστοσελίδας και των επίσημων λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος στο Facebook και στο Χ.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών για τη δική τους ασφάλεια.