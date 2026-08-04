Συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νίκος Λαυράνος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως επεσήμανε, η βελτίωση των καιρικών συνθηκών και η επανέναρξη των επιχειρήσεων από τα εναέρια μέσα δημιουργούν ελπίδες για την οριοθέτηση του μετώπου.

Ο Νίκος Λαυράνος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα και τους δασοκομάντος, που επί ημέρες επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και εξαντλητικές συνθήκες.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει λέξη στο ελληνικό λεξικό που να μπορεί να περιγράψει αυτό που έκαναν, ειδικά τις δύο τελευταίες ημέρες και νύχτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ψυχοφθόρο, επίπονο και εξοντωτικό καθήκον»

Οι θυελλώδεις άνεμοι, οι ισχυρές αναταράξεις και η δυσκολία υδροληψίας είχαν ως αποτέλεσμα την καθήλωση των εναέριων μέσων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το έργο των πυροσβεστών επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά και το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το μεγαλύτερο βάρος της επιχείρησης πέρασε στις επίγειες δυνάμεις, στον μηχανοκίνητο στόλο, στα πεζοπόρα τμήματα και στους δασοκομάντος.

«Οι επίγειες δυνάμεις επιφορτίστηκαν με ένα ακόμη πιο ψυχοφθόρο, επίπονο και άκρως εξοντωτικό καθήκον. Όμως, πραγματικά, το έφεραν εις πέρας, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

Αχτίδα αισιοδοξίας από τη βελτίωση του καιρού

Αναφερόμενος στην εικόνα της φωτιάς, ο κ. Λαυράνος σημείωσε ότι οι ηπιότερες μετεωρολογικές συνθήκες επιτρέπουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η έναρξη των ρίψεων από τα εναέρια μέσα, ήδη από τις 06:20, ενισχύει σημαντικά τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οριοθέτηση του μετώπου.

«Επιτέλους μας δίνεται μια αχτίδα αισιοδοξίας, ώστε να μπορέσουμε, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, να οριοθετήσουμε την πληγείσα περιοχή», είπε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι σε μια καμένη έκταση περίπου 130.000 στρεμμάτων απαιτείται τεράστια και πολυήμερη επιχείρηση. Οι πυροσβέστες θα πρέπει να ελέγξουν σπιθαμή προς σπιθαμή ολόκληρη την περίμετρο, προκειμένου να εντοπίσουν θερμές εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.

«Ο πιο ύπουλος εχθρός είναι οι αναζωπυρώσεις»

Σύμφωνα με τον Νίκο Λαυράνο, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις είναι πλέον οι διάσπαρτες αναζωπυρώσεις.

Τις πρώτες ημέρες είχε παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο της πυροκηλίδωσης, κατά το οποίο οι άνεμοι μεταφέρουν καύτρες και σπινθήρες σε απόσταση από το κύριο μέτωπο, δημιουργώντας νέες εστίες.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες υπήρχε μια ψυχοφθόρα μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε διαφορετικά σημεία γεννιόταν μια καινούρια εστία και, αν οι πυροσβέστες δεν την προλάβαιναν, δημιουργούσε ένα νέο μέτωπο και η προσπάθεια άρχιζε ξανά από την αρχή», εξήγησε.

Η συνεχής επιτήρηση της καμένης έκτασης θεωρείται, επομένως, καθοριστική, καθώς ακόμα και μια μικρή εστία μπορεί να πάρει γρήγορα διαστάσεις, εάν ενισχυθούν εκ νέου οι άνεμοι.

«Οι δασικές πυρκαγιές έγιναν πιο επιθετικές»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ εστίασε και στη μεταβολή της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι πλέον είναι περισσότερες, εντονότερες και δυσκολότερα διαχειρίσιμες.

Όπως είπε, αντίστοιχες ακραίες πυρκαγιές καταγράφονται σε χώρες με προηγμένες τεχνολογικές και επιχειρησιακές δυνατότητες, όπως ο Καναδάς, η Ισπανία και η Γαλλία, αλλά ακόμη και στη Βόρεια Ευρώπη, όπου στο παρελθόν μεγάλα δασικά μέτωπα θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνια.

«Οι δασικές πυρκαγιές έχουν γίνει πολύ περισσότερες, πολύ πιο έντονες, πολύ πιο επιθετικές και φυσικά πολύ πιο δύσκολα διαχειρίσιμες από τον κατασταλτικό μηχανισμό κάθε χώρας», επεσήμανε.

Υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μια εύκολη δικαιολογία, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια υπαρκτή συνθήκη, η οποία επιβάλλει ουσιαστική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να θωρακίσουν το επάγγελμα και λειτούργημα του πυροσβέστη, ώστε να μη θρηνήσουμε άλλες απώλειες και να αποκτήσουμε περισσότερα όπλα για την αντιμετώπιση τέτοιων πυρκαγιών», ανέφερε.

Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Λαυράνος στη βοήθεια που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πυροσβεστικές δυνάμεις, στο πλαίσιο του μηχανισμού προεγκατάστασης και υποστήριξης.

Στη μάχη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, πυροσβέστες από τη Γαλλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Γερμανία. Αντίστοιχα, ελληνικές ομάδες δασοκομάντος είχαν μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Γαλλία, συνδράμοντας στην αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα.

«Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι συνεισέφεραν ουσιαστικά και εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για το εξαιρετικά δύσκολο έργο που έφεραν εις πέρας οι Έλληνες πυροσβέστες», είπε κλείνοντας.