Το COSMOTE DEALS FOR YOU καλωσορίζει στους συνεργάτες του την Anek Lines ξεκλειδώνοντας νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς και φέρνοντας περισσότερα προνόμια στους συνδρομητές της COSMOTE. Παράλληλα, για ακόμη μια χρονιά συνεχίζει και τη συνεργασία του με την Hellenic Seaways.

Και αυτό το καλοκαίρι, το COSMOTE DEALS FOR YOU προσφέρει έκπτωση 50% στα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής σε Βόρειο Αιγαίο και Σαρωνικό με την Hellenic Seaways και επιπλέον σε Ηράκλειο και Χανιά Κρήτης με την Anek Lines. Όλοι οι συνδρομητές της COSMOTE έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 50% έκπτωση στα εισιτήρια αναχώρησης και επιστροφής για 2 ή 4 άτομα σε οικονομική θέση ή καμπίνα, με ή χωρίς το όχημά τους, με δυνατότητα ταξιδιού εντός του ίδιου ή του επόμενου μήνα. Για να αποκτήσουν την προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το on line σύστημα κρατήσεων στις ιστοσελίδες των εταιρειών Αnek Lines (anek.gr) και Hellenic Seaways (hsw.gr), και να καταχωρίσουν τον κωδικό DEALS FOR YOU που θα έχουν αποκτήσει είτε από τα apps COSMOTE και WHAT’S UP, είτε από τα αντίστοιχα sites. Εναλλακτικά μπορούν να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο των Anek Lines και Hellenic Seaways ή στα κεντρικά λιμενικά και συνεργαζόμενα πρακτορεία τους. Ο κωδικός εξαργυρώνεται κατά την αγορά των εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής.

Μοναδικές εμπειρίες και αποκλειστικά προνόμια με το “For You”

Πάνω από 500.000 χρήστες επισκέπτονται κάθε μήνα την ενότητα “For You” στο COSMOTE app, μέσω της οποίας έχουν πρόσβαση σε πάνω από 100 ενεργές προσφορές τον μήνα, σε περισσότερους από 90 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Όλοι οι συνδρομητές COSMOTE -σταθερής, κινητής, καρτοκινητής και COSMOTE TV- μπορούν να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες και να απολαύσουν αποκλειστικές προσφορές για ψυχαγωγία, φαγητό, shopping, αυτοκίνητο, εκπαίδευση, αποδράσεις και super market. Το “For You” εμπλουτίζεται συνεχώς με μοναδικά προνόμια για όλη την οικογένεια, για να καλύπτει περισσότερες καθημερινές ανάγκες των συνδρομητών της COSMOTE. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τηλεπικοινωνιακά δώρα (όπως δωρεάν data), να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια προϊόντων για τις αγορές τους σε συνεργαζόμενα super market, αλλά και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, κερδίζοντας μεγάλα δώρα.