Ως δημιουργός του όρου αλλά και του vertical online κρεοπωλείου στην Ελλάδα, το Siakos.gr συνεχίζει να ανοίγει το δρόμο για την καινοτομία στον κλάδο. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών, το Siakos.gr προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνει και να ενισχύει τις υπηρεσίες του. Βαδίζοντας προς την ολοκλήρωση του 2023, με βλέμμα στην επόμενη μέρα, εισάγει μια σειρά από συναρπαστικές νέες υπηρεσίες που θα οδηγώντας την καταναλωτική εμπειρία στη κορυφή.

Νέο e-shop Siakos.gr

Από το 2011 μέχρι και σήμερα οι περισσότεροι από 50.000 πελάτες της εταιρείας εμπιστεύονται το siakos.gr για την κορυφαία ποιότητα αλλά και τις καινοτόμες υπηρεσίες τους. Έτσι με ενθουσιασμό εγκαινιάζει το νέο του e-shop αλλά και μία σειρά νέων υπηρεσιών. Με ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας και βελτιωμένες λειτουργίες, οι πελάτες μας μπορούν πλέον να απολαύσουν μια πιο άνετη και εξατομικευμένη εμπειρία αγορών. Από την περιήγηση στη μεγάλη ποικιλία κρεάτων υψηλής ποιότητας μέχρι την εύκολη πραγματοποίηση παραγγελιών, το νέο e-shop έχει ως στόχο να κάνει την online εμπειρία σας στο κρεοπωλείο ακόμα πιο εύκολη και ευχάριστη.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μιλήστε με τον Virtual Butcher

Στο Siakos.gr, καταλαβαίνουν τις ανάγκες των πελάτες τους, τις πιθανές απορίες ή ανησυχίες όταν πρόκειται να επιλέξουν το τέλειο κομμάτι κρέατος. Γι’ αυτό με υπερηφάνεια μας παρουσιάζουν την νέα υπηρεσία “Virtual Butcher”, όπου μέσω ζωντανών βιντεοκλήσεων, οι πελάτες μπορούν πλέον να συνδεθούν με έναν επαγγελματία κρεοπώλη που θα τους καθοδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου κρέατος για τις ανάγκες τους ή την περίσταση. Είτε αναζητάτε συμβουλές μαγειρικής είτε θέλετε να μάθετε περισσότερα για ένα συγκεκριμένο τεμάχιο, ο Virtual Butcher του κρεοπωλείου είναι εκεί για να σας παρέχοντας εξατομικευμένες και εξειδικευμένες συμβουλές.

Order Live Tracking “Live παρακολούθηση της παραγγελίας”

Εκτιμώντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στο Siakos.gr, εισάγουν με ενθουσιασμό τη ζωντανή παρακολούθηση για όλες τις παραγγελίες. Οι πελάτες του e-shop μπορούν πλέον να παρακολουθούν τις παραγγελίες τους σε πραγματικό χρόνο και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή πού ακριβώς βρίσκεται η παραγγελία τους. Με αυτή τη λειτουργία, στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση της καταναλωτικής εμπειρίας νωπών τροφίμων από τη στιγμή που θα κάνετε την παραγγελία σας μέχρι να φτάσει στην πόρτα σας.

Το κρεοπωλείο συνεχίζει να βραβεύεται για 3η συνεχόμενη χρονιά

Το Siakos.gr απέσπασε 3 Peak Awards supported by Google για την digital αποτελεσματικότητα αλλά και ανάπτυξη του το έτος 2022 – 2023. Μεταξύ άλλων βραβεύτηκε στην κατηγορία Best Performance in Food & Beverages εν μέσω μεγάλου ανταγωνισμού και κορυφαίων brands της Ελληνικής αγοράς.

“Αυτό το επίτευγμα, μας παρακινεί να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, προσπαθώντας πάντα να παρέχουμε το καλύτερο στου πελάτες μας.” δηλώνει η ομάδα του Siakos.gr

Τα βραβεία Peak Awards, μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις ψηφιακού μάρκετινγκ στην Ελλάδα, σηματοδοτούν εξαιρετικά υψηλά πρότυπα δημιουργικότητας, καινοτομίας και στρατηγικών με γνώμονα τα αποτελέσματα. Για το Siakos.gr, η απόσπαση 3ων βραβείων Peak Awards το 2023 αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής τους προς την αριστεία και των στόχων τους, όντας στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής επανάστασης στην ελληνική βιομηχανία κρέατος.

Στο Siakos.gr, πιστεύουμε στη δύναμη της συνεργασίας και στη δύναμη των συνεργειών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας, ο ψηφιακός συνεργάτης μας Roix Digital Agency έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψηφιακής μας στρατηγικής και στην υλοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ (digital marketing strategy & campaigns). Η τεχνογνωσία και η καινοτόμος προσέγγισή τους έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ψηφιακή ανάπτυξη του Siakos.gr κερδίζοντας σημαντικές διακρίσεις.

Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι προς ένα πιο καινοτόμο και πελατοκεντρικό μέλλον, το siakos.gr μας προσκαλεί να το επισκεφθούμε, να το δοκιμάσουμε και να το αξιολογήσουμε. Επισκεφθείτε το πρόσφατα ανανεωμένο eshop της επιχείρησης και εξερευνήστε τις νέες προσφορές αλλά και λειτουργίες, όπως την υπηρεσία Live Virtual Butcher και τη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης “order live tracking”.

“Δεσμευόμαστε να παρέχουμε φρέσκο και υψηλής ποιότητας κρέας, μαζί με εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.” μας δηλώνουν χαρακτηριστικά.