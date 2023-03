Στις 18 Φεβρουαρίου 2023, η ελληνική εταιρεία Fitness Meals κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο GOLD στην κατηγορία Best Food Concept Stand Out, στα διεθνή βραβεία καινοτομίας, ασφάλειας τροφίμων και αριστείας του κλάδου τροφίμων και ποτών Food Experts Awards των FEA 2023. Η διάκριση έρχεται ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας πολύ δυναμικής start up που ξεκίνησε το ταξίδι της πριν από μόλις δύο χρόνια, αλλά και ως σημαντική επιβράβευση της σκληρής εργασίας της.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν διαγωνίστηκαν σε 25 κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την επιχείρηση τροφίμων και τον καταναλωτή όπως η καινοτομία, η κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων, η διατροφική αξία, η ακεραιότητα, η πελατοκεντρικότητα, η αειφορία, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Η Fitness Meals γεννήθηκε από την αγάπη των δημιουργών της Γιάννη Γραφανάκη & Νίκο Μάργελο για τον υγιεινό τρόπο ζωής και έφερε την «επανάσταση» στη διατροφή, αποδεικνύοντας ότι το υγιεινό φαγητό μπορεί να είναι εύγευστο, απολαυστικό και προσφέροντας πληθώρα επιλογών από υγιεινά γεύματα. Είναι η πρώτη συνδρομητική υπηρεσία παροχής έτοιμου, υγιεινού, φαγητού στην Ελλάδα, ενώ έχει καταφέρει σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας, να δίνει αποτελεσματικές λύσεις σε χιλιάδες καταναλωτές, εύκολα και γρήγορα με ένα απλό κλικ!

Με πάνω από 50 επιλογές πιάτων η Fitness Μeals απευθύνεται σε όλους εκείνους που θέλουν να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα γευστικές προτάσεις εφάμιλλες του υψηλού επιπέδου ενός ποιοτικού εστιατορίου. Ο καταναλωτής μπορεί να περιηγηθεί στο site της εταιρείας και να διαμορφώσει εύκολα και γρήγορα το εβδομαδιαίο ή μηνιαίο διατροφικό του πρόγραμμα επιλέγοντας τα πιάτα του ένα προς ένα, με βάση τους στόχους και τις επιθυμίες του ενώ ορίζει ο ίδιος τις ημέρες παράδοσης που τον εξυπηρετούν.

Με τις υπηρεσίες της να επεκτείνονται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, ο επόμενος στόχος της Fitness Meals είναι η επέκταση στο εξωτερικό, με πρώτη την Κύπρο.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω συνδρομής στο fitness-meals.gr