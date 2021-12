Η CLEON Conferences & Communications (cleon.gr), διοργανώνει με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), του LSE – The Hellenic Alumni Association και το FAMILY BUSINESS SUMMIT – Hybrid Edition (cleon.gr). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑΜΑΣ και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών και Διαχείρισης Κινδύνων, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.

Το συνέδριο θα συντονίσει ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΝΕ, Παύλος Ευθυμίου πλην της Ενότητας Ι, όπου θα συντονίσει ο Αντιπρόεδρος της KPMG, Βαγγέλης Αποστολάκης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Το μέλλον των οικογενειακών επιχειρήσεων – Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Η επιτυχής διαχείριση του ρίσκου παράγοντας ανάπτυξης και μακροζωίας της οικογενειακής επιχείρησης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η καινοτομία στην οικογενειακή επιχείρηση- Old versa new?

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Επιλέγοντας στρατηγικές ανάπτυξης (Diversification – Partnership)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας

Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος, KPMG

Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics

Τέα Αντωνίου – Βαραλή , Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΑNTOPACK

Φίλιππος Βενετόπουλος, CEO Variety Cruises

Ευάγγελος Γκιζελής, Διευθύνων Σύμβουλος, Gizelis Robotics

Διονύσης Γρηγορόπουλος, Managing Director, Logistics Way

Κωνσταντίνος Δερμάνης, Partner, Deca Investments

Αλέξανδρος Δοβλές, Εταίρος, Saplegal – Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία

Πέτρος Ζαβακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Cosmomed

Γεώργιος Ζερίτης, Board Member at Zeritis Group – Co-Founder At Intellectica – Founder Gaze Capital

Κωνσταντίνος Καραγεωργίου, Γενικός Διευθυντής της 3αλφα– ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ

Κωνσταντίνος Κορωνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Δ. Κορωνάκης ΑΒΕΕ

Νάντια Λιάπη, Director Governance, Risk and Compliance Services, SPACE HELLAS

Δημήτρης Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, atc Certified Public Accountants

Δέσποινα Μονοκρούσου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Δυναμική Φαρμακαποθήκη Α.Ε

Κατερίνα Σαντίκου, Founder & Managing Director, Workathlon – Business Development Manager, Santikos Collection

Σωτήρης Συρμακέζης, Fintech & Digital Transformation Advisor

Ιρίνα Τακά, Ιδιοκτήτρια, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, ΕΒΥΠ ΕΕ, Τεχνολογίες Βιοδιέγερσης Καλλιεργειών

Δημήτρης Τρύφων, Partner, Charamida Investments

Γιώργος Πολέμης, Διευθύνων Σύμβουλος, DP Pumps Drakos Polemis

Χρυσοί Χορηγοί: KPMG, SPACE HELLAS

Ασημένιος Χορηγός: SAPLEGAL

Χάλκινοι Χορηγοί: atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Logistics Way

Knowledge Partner: DK International Marketing Agency

Εταίρος Επικοινωνίας: Communication Effect

Χορηγοί Επικοινωνίας:, mononews, Daily Fax, Marketing week, eirinika.gr, Insurance Daily AM ασφαλιστικό Marketing, say yes communications, say yes to the press, epixeiro.gr

Ώρα διεξαγωγής: 09:30 – 16:00