Και φέτος ο Music 89.2, παρέα με την Garnier Fructis, υποδέχτηκε όλους εσάς στο Bolivar, την Παρασκευή 5 Μαΐου, σ’ ένα «Summer ON Party» που προκάλεσε πανικό! Ακόμα κι αν έβρεχε, οι φανατικοί ακροατές του Music κατέκλυσαν το Bolivar και ήταν εκεί από νωρίς για να απολαύσουν ένα δυνατό line up με άκρως καλοκαιρινή διάθεση και γεύση…ανανά. Οι μοναδικοί DJs του Music 89.2 Nikkal, Nikos Tsiaras, Maggie Charalampidou και Xenia Ghali αλλά και οι guest stars Dj Coyot and Claydee κατέλαβαν τα decks στην παραλία και μας έκαναν να διασκεδάσουμε μέχρι το πρώτο φως του ήλιου!

«Τα Κουνάβια» έκλεψαν και φέτος την παράσταση. Οι Φάνης Λαμπρόπουλος, Ελένη Βουλγαράκη και Δημήτρης Μπουμπουλίνης ετοίμασαν ένα φανταστικό show με δυνατά beats, εκπλήξεις και άφθονο γέλιο.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς το Live Dance Challenge με πρωταγωνιστή τον συνήθη ύποπτο Δημήτρη Μπουμπουλίνη. Τις χορευτικές του κινήσεις θα τις ζήλευαν ακόμα και…επαγγελματίες χορευτές!

Από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει η Garnier Fructis, προσφέροντάς μας δροσιστικά welcome drinks με γεύση ανανά αλλά κι ένα άκρως καλοκαιρινό photobooth, όπου οι ακροατές είχαν την ευκαιρία να τραβήξουν τις πιο summer mood φωτογραφίες τους για τα Social Media.

Σας το είχαμε πει: Το Summer On Party του Music 89.2 θα είναι…άχαστο !!!

Όπως άχαστα θα είναι και όοοολα τα υπόλοιπα events που έρχονται και θα κάνουν το ερχόμενο καλοκαίρι αξέχαστο!

Stay tuned στα social media και στο music89.2 και μάθε πρώτος όλα τα μεγάλα Summer Events που. . . έρχονται!

Γιατί και στα summer parties είμαστε…”Ποοολύ Μπροστά”!