Το Island, το σημείο συνάντησης του πιο ποιοτικού κοινού παγκοσμίως, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ανοίγει τις πόρτες του στο καλοκαίρι στις 4 Μαϊου και μας προσφέρει ξανά την αίσθηση πως βρισκόμαστε σε Greek chic διακοπές.

Η fine dining εμπειρία, η μαγική θέα, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός στο ειδυλλιακό σκηνικό από νωρίς το βράδυ μέχρι τα φαντασμαγορικά φώτα και την πιο σύγχρονη μουσική από DJs παγκοσμίου βεληνεκούς είναι τα χαρακτηριστικά του πιο αγαπημένου σημείου της καλοκαιρινής Αθήνας.

Το menu, ανανεωμένο και αγαπημένα κλασσικό ταυτόχρονα, επιμελείται ο πολυβραβευμένος executive chef του Ομίλου Πανά, Νίκος Σκλήρας, η κουζίνα του οποίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είναι προτεινόμενη από το Michelin Guide. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο, με τις καλύτερες πρώτες ύλες, βότανα και λαχανικά από τους ειδικά κατασκευασμένους κήπους του Island, ενώ το sushi corner είναι από τα καλύτερα διεθνώς.

Κορυφαίοι mixologists και bartenders δημιουργούν τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά cocktails ενώ η wine list διαμορφωμένη από τους sommelier του Ομίλου περιλαμβάνει σπάνιες και εξαιρετικές ετικέτες.

Τα πάρτυ Infinity κάθε Πέμπτη και Jafari κάθε Κυριακή έβαλαν την Αθήνα στον χάρτη των μεγάλων event παγκοσμίως με κορυφαίους διεθνείς DJs και είναι πια θεσμός. Και φέτος, τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής καταφθάνουν στην Αθήνα καλεσμένοι του Island. Adriatique, Who made Who, Bedouin, Damian Lazarus, Argy και Agents of Time είναι μόνο λίγα από τα ονόματα που θα φιλοξενηθούν στα decks του club, ενώ οι προτεινόμενοι για Grammy Meduza το Σάββατο 17/6 ετοιμάζουν ένα πάρτυ που θα μείνει στην ιστορία.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι έτοιμη για το πιο ωραίο καλοκαίρι της και το Island, ανανεωμένο και μοναδικό, θα υποδεχτεί τους επισκέπτες από όλον τον κόσμο!

Από τις 4/5

Τρίτη – Κυριακή από τις 20.00

islandclubrestaurant.gr