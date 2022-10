Σε ένα πολύ όμορφο και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν χθες (19/10) τα εγκαίνια του άρτι αφιχθέντος Treats by Check Me στο κέντρο της Κηφισιάς. Ένα φιλόδοξο project που έχει ως σκοπό του να φέρει μόνιμα το καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Η ομάδα που κρύβεται πίσω από το επιτυχημένο Check Me Social Hub, επί της Αργυροπούλου, σημείο αναφοράς τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής, αποφάσισε μετά από 6 χρόνια επιτυχημένης πορείας να δημιουργήσει με πολλή αγάπη και μεράκι αυτόν το μοναδικό χώρο, ο οποίος έχει έντονα τα στοιχεία του καλοκαιριού, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

Ένας χώρος εμπνευσμένος από τα ελληνικά προϊόντα

Η Μαίρη Κοπελούζου, με καταγωγή από τη Νάξο, και ο Βασίλης Τσεκούρας, εμπνεύστηκαν αυτό το ενδιαφέρον concept με κεντρική ιδέα τα ελληνικά προϊόντα.

Νάξος, Χίος, Αμοργός, Κρήτη, Μετέωρα είναι μόνο κάποιες από τις περιοχές της Ελλάδας που «συναντώνται» στο Treats μέσω των δημοφιλών, τοπικών προϊόντων τους. Έτσι, μαρμελάδες, κρασιά, λικέρ, γλυκά του κουταλιού, ξηροί καρποί, ξίδια, βιολογικά τρόφιμα, χειροποίητες χυλοπίτες αλλά και προτάσεις για ριζότι συστήνουν την κάθε γωνιά της χώρας μας στους επισκέπτες του ολοκαίνουριου spot στην Κηφισιά.

Στα πιο ιδιαίτερα προϊόντα που βρίσκει κανείς εδώ και τα πρωτότυπα αλλά και χρηστικά είδη δώρων, όπως μια σειρά από προϊόντα μπαμπού από την Κρήτη (οδοντόβουρτσες, καλαμάκια κλπ), προϊόντα για τα παιδιά (lunch boxes για το σχολείο κούπες, φωτιστικά), καθώς και προτάσεις για εταιρικά καλάθια και δώρα που σίγουρα θα ενθουσιάσουν τους συνεργάτες σας.

To Treats by Check Me συμπληρώνουν οι προτάσεις σε ρούχα (αθλητικά t-shirt dry fit, φούτερ και ζακέτες), καθώς και τα καπέλα Check Me, έπειτα, μάλιστα, από «απαίτηση» των θαμώνων του meeting point της Κηφισιάς.

Όσο για τον υπέροχο χώρο στον οποίο φιλοξενείται το Treats by Check Me, φέρει την υπογραφή του τεχνικού γραφείου 45 του πολιτικού μηχανικού Ευάγγελου Χάντζου, που ανέλαβε τόσο το κατασκευαστικό, όσο και το design κομμάτι του χώρου.

Αν, λοιπόν, κι εσείς θέλετε να γνωρίσετε κάποια από τα πιο όμορφα και γραφικά μέρη της χώρας μας αλλά και τα φημισμένα προϊόντα τους, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να απομακρυνθείτε από την πόλη, ξέρετε που πρέπει να βρεθείτε!

Πληροφορίες

Αργυροπούλου 12, Κηφισιά, τηλ. 210 8015899

Instagram: treatsbycheckme

Facebook: Treats by Check Me