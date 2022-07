Ένα κρασάκι το απόγευμα ή το βράδυ πάντα αποτελεί καλή επιλογή για να αποτινάξετε από πάνω τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Όταν δε συνδυάζεται με καλή παρέα, νόστιμα συνοδευτικά και χώρους ανεπιτήδευτους και χαλαρωτικούς, τότε η εμπειρία απογειώνεται.

Στα wine bars που ακολουθούν θα απολαύσετε επιλεγμένες οινικές προτάσεις σε όμορφους και προσεγμένους χώρους, για να κλείσετε την ημέρα σας με τον τρόπο που της αξίζει.

Heteroclito

Από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα wine bars στο κέντρο της πόλης (Φωκίωνος 2 & Πετράκη 30), το σοφιστικέ Heteroclito αποπνέει παριζιάνικο αέρα και τιμά ιδιαιτέρως το ελληνικό κρασί. Εκτός από τον μικρό εσωτερικό του χώρο, διαθέτει λιγοστά τραπεζάκια στον πεζόδρομο της Φωκίωνος για τις γλυκές καλοκαιρινές σας εξόδους με άρωμα οίνου.

Manouka

Με ατού του την υπέροχη θέα στην Ακρόπολη, το Manouka (Ερμού 46) είναι από τα πιο χαλαρωτικά wine bars στο κέντρο, καθώς το βλέμμα χάνεται σε ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Βρίσκεται στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου Utopia και δίνει έμφαση σε ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα, οι οποίες συνδυάζονται άριστα με τις προτάσεις της μεσογειακής κουζίνας παρασκευασμένες με πληθώρα ΠΟΠ προϊόντων από διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Fabrica De Vino

Μπορεί, πια, να συναντάται σε άλλη γειτονιά, αυτή της Φωκίωνος Νέγρη (νο 57), ωστόσο σταθερό σημείο αναφοράς του παραμένουν οι πολυάριθμες επιλογές που συνθέτουν την ενδιαφέρουσα οινική του λίστα. Το Fabrica De Vino είναι ένα wine bar που τιμά ιδιαιτέρως τον ελληνικό αμπελώνα με δεκάδες εκλεκτές ετικέτες, πολλές από τις οποίες διατίθενται και σε ποτήρι. Σερβίρει νόστιμες συνοδευτικές επιλογές.

Warehouse CO2

Το αδερφάκι του πολυαγαπημένου Warehouse στα Εξάρχεια, βρίσκεται μεταξύ Συντάγματος και Πλάκας (Υπερείδου 1) και ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία σε αφρώδη by the glass και σε μπουκάλι από τον παγκόσμιο αμπελώνα. Στις επιλογές σας αφρώδη και ημι-αφρώδη κρασιά από τον αμπελώνα της Ελλάδας, Prosecco, Moscato d’Asti και Franciacorta από την Ιταλία, Cava από την Ισπανία, σαμπάνιες από τη Γαλλία, αλλά και αφρώδη με λιγότερο αναμενόμενη προέλευση, όπως η Αγγλία και η Τασμανία. Τα «ήσυχα» κρασιά (still wines) παραμένουν στη λίστα και στο νέο Warehouse CO2 αλλά τα βρίσκετε σε πιο ιδιαίτερες εκδοχές, όπως magnum φιάλες, vintage ετικέτες και βραβευμένες χρονιές.

By the glass

Στην εντυπωσιακή στοά Ράλλη (Γεωργίου Σουρή 3 & Φιλελλήνων), μια ανάσα από το Σύνταγμα, το By the glass είναι ένα wine bar μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, το οποίο στεγάζεται σε ένα χώρο- κόσμημα με ιστορία και ιδιαίτερο χρώμα. Σημείο αναφοράς για τον κόσμο του κρασιού, διαθέτει στην κάβα του περίπου 200 ετικέτες, που τιμούν τον ελληνικό αμπελώνα, ενώ στο δυναμικό του συγκαταλέγεται και το μοναδικό dispenser διαχείρισης ανοιχτών φιαλών που διασφαλίζει ότι πάντοτε θα γευτείτε το κρασί σας στις πιο ιδανικές συνθήκες. Στα συν και οι γευστικές προτάσεις του μενού που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

BoBo

Στεγασμένο σε ένα κτίριο του 1960, το BoBo (Αναστασίου Ζίννη 36) στο Κουκάκι είναι ένα παρεΐστικο wine bar, το οποίο κατάφερε να διατηρήσει πολλά στοιχεία του χώρου ανέπαφα όπως η εσωτερική, κλασική σκάλα και μερικά φωτιστικά. Διαθέτει μια ενημερωμένη wine list με επιλεγμένες ετικέτες από τον ελληνικό αμπελώνα (οι προτάσεις ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα), με αρκετές από αυτές να σερβίρονται και σε ποτήρι. Γευστικές προτάσεις παρασκευασμένες αποκλειστικά με ελληνικές πρώτες ύλες συνδυάζουν ιδανικά την επιλογή σας.