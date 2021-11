Σύμφωνα με τα Golden Joysticks το απόλυτο βίντεοπαιχνίδι είναι το Dark Souls της FromSoftware που κυκλοφόρησε το 2011 και αναδείχθηκε πρώτο αφήνοντας πίσω του τα Doom, Half-Life 2, Minecraft, Halo: Combat Evolved, Grand Theft Auto 5, Portal και Space Invaders.

Μάλιστα, ο Hidetaka Miyazaki, δημιουργός του Dark Souls, μέσα από δήλωσή του ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη και την τιμή προς το πρόσωπό του.

Σας ευχαριστούμε πολύ που λάβαμε αυτό το υπέροχο βραβείο. Είναι απίστευτο ότι οι χρήστες επέλεξαν εμάς ανάμεσα στο τόσο απίθανα παιχνίδια. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή.

Παρακάτω θα βρείτε και τους νικητές άλλων κατηγοριών:

Best Storytelling – Life is Strange: True Colors

Best Multiplayer Game – It Takes Two

Best Audio – Resident Evil: Village

Best Visual Design – Ratchet and Clank: Rift Apart

Best Game Expansion – Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

Mobile Game of the Year – League of Legends: Wild Rift

Best Gaming Hardware – PS5

Best Indie Game – Death’s Door

Studio of the Year – Capcom

Best Performer – Maggie Robertson (Lady Dimitrescu)

Breakthrough Award – Housemarque

Best Game Community – Final Fantasy 14

Still Playing Award – Final Fantasy 14

PC Game of the Year – Hitman 3

Nintendo Game of the Year – Metroid Dread

Xbox Game of the Year – Psychonauts 2

PlayStation Game of the Year – Resident Evil: Village

Most Wanted Game – Elden Ring

Critics Choice Award – Deathloop

Ultimate Game of the Year – Resident Evil: Village

Ultimate Hardware of All Time – PC

Ο Miyazaki απέτισε επίσης φόρο τιμής στους συναδέλφους του στην FromSoftware, λέγοντας ότι οι εκείνοι που άρχισαν τότε τη δουλειά τους με το Dark Souls είναι πλέον “ο πυρήνας” στο Elden Ring.