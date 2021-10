Εδώ και αρκετό καιρό γνωρίζαμε πως το HBO MAX που είναι η νέα συνδρομητική streaming πλατφόρμα του κολοσσούHBO, έκανε κινήσεις να επεκταθεί και στην Ευρώπη και κυρίως σε χώρες που είχαν ήδη το HBO όπως η Ισπανία κ.α. ξεκινώντας κιόλας από τις 26 Οκτωβρίου.

Επίσης γνωρίζαμε και την επιθυμία του να εξαπλωθεί και στην ανατολική Ευρώπη χωρίς όμως να είχε ακουστεί κάτι για την χώρα μας.

Πλέον όμως, σύμφωνα με το variety.com και όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr, το HBO MAX έρχεται και στην Ελλάδα εντός του 2022. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το HBO Max European Launch Event όπου προβλήθηκαν αρκετά νέα και ανάμεσά τους το teaser-trailer για το prequel του Game of Thrones, House of the Dragon.

Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι τιμή θα έχει, αλλά υπολογίζοντας την τιμή στην Ισπανία όπου κοστίζει €8.99/μήνα και με ετήσια συνδρομή €69.99, πιστεύουμε με μικρές διακυμάνσεις λόγω διαφορετικού ΦΠΑ, να είναι κάπου εκεί.