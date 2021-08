Μετά το εξαιρετικό El inocente και τα The Stranger, The Woods και Safe, έρχεται για το Γαλλικό Gone for Good/ Χαμένος για Πάντα του Netflix.

Κοινός παρονομαστής και στις πέντε σειρές ο Harlan Coben, συγγραφέας των βιβλίων στα οποία βασίστηκαν αλλά και παραγωγός τους.

Ακολουθεί η κριτική της σειράς από την συντακτική ομάδα του Lordoftheseries.gr

Στη νέα mini σειρά του streaming δικτύου (5 επεισόδια-50 λεπτά) ακολουθούμε την τραγική ιστορία του καλού παιδιού, Guillaume (Finnegan Oldfield). Το 2010 στη Νίκαια της Γαλλίας χάνει για πάντα την αγαπημένη του Sonia (Garance Marillier) και τον μεγάλο του αδερφό, Fred (Nicolas Duvauchelle) από έναν μανιακό καραφλό δολοφόνο. 10 χρόνια μετά, στον 30χρονο πλέον Guillaume ξυπνάνε άσχημες μνήμες με τον θάνατο της μητέρας του.

Ο Guillaume βέβαια φαίνεται πως τα είχε αφήσει όλα πίσω, κάνοντας ένα “restart” στη ζωή του και όντας ένα βήμα πριν παντρευτεί την αγαπημένη του, Judith (Nailia Harzoune). Οι δυο τους γνωρίστηκαν από τη δουλειά τους ως κοινωνικοί λειτουργοί, που προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον σε περιθωριοποιημένους κοινωνικά εφήβους, και έκτοτε ερωτεύτηκαν. Όμως κάτι φαίνεται πως απασχολεί την Judith και αυτό το κάτι την οδηγεί να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω της και να εξαφανιστεί.

Ο Guillaume θα μπει σε ένα “παιχνίδι” αναζήτησης με παρέα το αφεντικό και φίλο του, Daco (Guillaume Gouix). Οι δυο τους θα ξεψαχνίσουν κάθε λεπτομέρεια, κάθε πτυχή του άγνωστου παρελθόντος της Judith ώστε να λύσουν το μυστήριο της εξαφάνισης ή και του πιθανού θανάτου της. Το παρελθόν του Guillaume θα τον “επισκεφτεί” μέσω της “φτυστής” μικρότερης αδερφής της Sonia, της Ines (την υποδύεται η ίδια ηθοποιός), η οποία θα του προσφέρει τη δική της βοήθεια.

Οι απαντήσεις που θα λάβει (και θα λάβουμε) θα είναι ελάχιστες, αντιστρόφως ανάλογες από τα νέα ερωτήματα που θα γεννηθούν. Αυτό που η μαμά του συνεχώς “ψιθύριζε” και ο ίδιος φοβόταν, φαίνεται πως είναι αλήθεια…Η φρικιαστική δολοφονία των δύο αγαπημένων του προσώπων πριν 10 χρόνια, βρίσκεται πλέον στο κατόπι του.

Η σειρά πηγαινοέρχεται συχνά μέσα στα επεισόδια με μικρής διάρκειας flashbacks, που ρίχνουν φως στις ιστορίες των κεντρικών χαρακτήρων και ανατρέπουν όλα όσα νομίζαμε.

Η αποθέωση του binge watching μέσα από μία στενάχωρη και θλιβερή ιστορία. Το σενάριο του Harlan Coben είναι και πάλι γεμάτο απίστευτες εξελίξεις, συνεχείς ανατροπές, απρόβλεπτες καταστάσεις, με ένα ρυθμό απλά εθιστικό. Όμως, το βασικό πρόβλημα της σειράς είναι πως “γκαζώνει” απότομα στο 5ο και τελευταίο επεισόδιο, με τις εξηγήσεις να μην δίνονται σε ένα επαρκές διάστημα επεισοδίων.

Το σκηνοθετικό κομμάτι είναι αυτό που ήμουν σίγουρος ότι δεν θα απογοητεύσει και έτσι έγινε. Οι συνεχείς εναλλαγές μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, η ανάλυση των ιστοριών των πρωταγωνιστών αλλά και οι λεζάντες που διευκρινίζουν συνεχώς σε ποια χρονική φάση βρισκόμαστε, ήταν αρκετές για να συνθέσουν έναν πολύ καλό σκηνοθετικό τομέα.

Οι ερμηνείες είναι ικανοποιητικές και ειδικά εκείνη του πρωταγωνιστή Finnegan Oldfield, ο οποίος “σηκώνει” την ιστορία της σειράς στις πλάτες του.

Το Gone for Good είναι μία ατόφια binge watching επιλογή, το οποίο όμως ίσως βιάζεται παραπάνω απ’ ότι θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις πέντε επεισόδια.

Δείτε το τρέιλερ