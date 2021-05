Η καταιγίδα των καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση πριν από λίγα χρόνια είχε ως αποτέλεσμα ο ταλαντούχος σταρ του Χόλιγουντ να δει την τεράστια καριέρα του να καταστρέφεται μέσα σε λίγα 24ωρα. Τώρα ο Κέβιν Σπέισι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με έναν μικρό ρόλο σε μια ανεξάρτητη ιταλική ταινία με σκηνοθέτη τον Φράνκο Νέρο.

Ο ηθοποιός έχει κρατήσει χαμηλό προφίλ μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το 2017 και τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε. Ο Σπέισι έχασε αρκετές δουλειές, ανάμεσα στις οποίες και ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στη σειρά του Netflix, House of Cards.

Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το BBC, επικαλούμενο το Variety, o ηθοποιός αναμένεται να κάνει μια σύντομη εμφάνιση στη χαμηλού προϋπολογισμού νέα ταινία του Νέρο, L’uomo Che Disegnò Dio.

Ο παραγωγός Λούις Νέρο επιβεβαίωσε ότι ο Σπέισι θα εμφανιστεί σε έναν μικρό ρόλο ως ντετέκτιβ στην ταινία, που αφορά την άνοδο και την πτώση ενός τυφλού καλλιτέχνη, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει ακριβή πορτρέτα ανθρώπων, ακούγοντας τις φωνές τους.

Ο Φράνκο Νέρο, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του, δήλωσε στο ABC News: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Κέβιν συμφώνησε να συμμετάσχει στην ταινία μου. Τον θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό και ανυπομονώ να ξεκινήσω την ταινία».

Ο Κέβιν Σπέισι έχει κερδίσει αρκετά σημαντικά βραβεία για τις ερμηνείες του, ανάμεσα στα οποία και Όσκαρ για τον ρόλο στην ταινία American Beauty το 2020.

Μετά τις καταγγελίες για τη συμπεριφορά του που διατυπώθηκαν το 2017, ο Σπέισι απολύθηκε από τη σειρά House of Cards και αντικαταστάθηκε στην ταινία All The Money in the World.

Τον Αύγουστο του 2019 ο ηθοποιός έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά από σχεδόν δύο χρόνια στη Ρώμη, όπου διάβασε ένα ποίημα για έναν μποξέρ που θυμάται την άλλοτε λαμπρή καριέρα του.