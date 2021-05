Από την πρώτη φορά που η Ελλάδα συμμετείχε στη Eurovision το 1974 με τη Μαρινέλα να τραγουδά «λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου» έχουμε δει εμφανίσεις που μας έκαναν περήφανους αλλά και άλλες που μας έκαναν να αναρωτηθούμε «γιατί» είτε επειδή δεν πιστεύαμε αυτά που βλέπαμε είτε γιατί αδικήθηκαν.

Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα τραγούδια που εκπροσώπησαν τη χώρα μας στον μουσικό διαγωνισμό κατακτώντας τις χειρότερες θέσεις και σας τις παρουσιάζουμε.

Never Let You Go, 2003

Το 2003 την Ελλάδα στη Eurovision εκπροσώπησε η Μαντώ. Το τραγούδι της Never Let You Go βγήκε 17ο ενώ νικήτρια ήταν η τουρκάλα Σερτάμπ.

S.A.G.A.P.O., 2002

To 2002 ο Μιχάλης Ρακιτζής φόρεσε τις μπότες του, τα ιδιαίτερα ρούχα του και ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision κατακτώντας την 17η θέση καθώς οι υπόλοιπες χώρες δεν του είπαν τελικά S.A.G.A.P.O.

Μια κρυφή ευαισθησία, 1998

Το ημερολόγιο έδειχνε 1998 όταν η Ελλάδα πήγε στον 43ο διαγωνισμό της Eurovision και βγήκε 20η. Η Διονυσία Καρόκη πήρε μόνο 12 βαθμούς από την Κύπρο και ήταν 6η από το τέλος.

Κλόουν, 1988

Η Αφροδίτη Φρυδά με το τραγούδι «Κλούουν» άγγιξε μόλις τη 17η θέση δηλαδή την πέμπτη από το τέλος με 10 βαθμούς. Η τραγουδίστρια είχε πει σε δηλώσεις πως πληγώθηκε πολύ αναφέροντας «μόνο που δεν με λιθοβόλησαν».

Μοιάζουμε, 1985

Τρία χρόνια πριν τον «Κλόον» ο Τάκης Μπινιάρης τραγουδούσε «Μοιάζουμε» αλλά δεν κατάφερε με τις «αισθητικές και ταξικές του διαφορές» να κερδίσει τις υπόλοιπες χώρες που του έδωσαν μόλις 15 βαθμούς και τον άφησαν 16ο.