Ο Σταύρος Λάντσιας πρόκειται να παρουσιάσει την πολυαναμενόμενη τελευταία δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «My Ennio Morricone», στο Half Note Jazz Club, για τέσσερις βραδιές, από Παρασκευή 16 έως και Κυριακή 18 Φεβρουαρίου.

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη Ennio Morricone και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Ο Γιώργος Χαρωνίτης σε κριτική του αναφέρει «Το άλμπουμ My Ennio Morricone του Stavros Lantsias Quartet είναι για μένα Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ!». Το γαλλικό περιοδικό Paris move χαρακτηρίζει το άλμπουμ ως ένα «Ένα πραγματικό αριστούργημα!» (Un authentique coup de Maître).

Ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Σταύρου Λάντσια πάνω στη μουσική του Ennio Morricone παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής την 1η Οκτωβρίου 2022, στην πρεμιέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου συνθέτη που σκηνοθέτησε ο Giuseppe Tornatore. Ακολούθησαν sold out συναυλίες στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και στο Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Μαζί του επι σκηνής οι μοναδικοί Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Μιχάλης Καλκάνης και Μιχάλης Καπηλίδης, για τέσσερις βραδιές γεμάτες εικόνες και συγκίνηση, εμπλουτισμένες με αναφορές στις ταινίες και ενδιαφέροντα αποσπάσματα από συνεντεύξεις του μεγάλου συνθέτη Ennio Morricone. Από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στο Half Note Jazz Club.

Ποιος είναι ο Σταύρος Λάντσιας

Σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως, Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραΐνδρου, Νίκος Ξυδάκης και πολλοί άλλοι. Συνθέσεις του παρουσιάζει για πρώτη φορά με το συγκρότημα «Human Touch» πού έχει δημιουργήσει με τους διακεκριμένους μουσικούς Γιώτη Kιουρτσόγλου και David Lynch. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ: «Επιστροφή», «Το Ταξίδι μιας Νότας» «Ημερολόγιο Ονείρων» και το «Stavros Lantsias Trio Live at St. Paul’s Anglican Church, Athens».

Ο Σταύρος Λάντσιας πρόσφατα βραβεύθηκε ως «Man of The Year 2023» στη κατηγορία Δημιουργία-Πολιτισμός από την Τράπεζα Κύπρου και την εφημερίδα Καθημερινή στη Κύπρο.

Συντελεστές:

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & flugelhorn

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Πληροφορίες

Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο 22:30, Κυριακή 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com, halfnote.gr

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ. 210 9213310