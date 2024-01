Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, έχει στο μενού κάποιες από τις πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Πάρτε στυλό και χαρτί και σημειώστε ποιες πρεμιέρες αυτής της εβδομάδας δεν χάνονται.

Το «Μια ζωή» με πρωταγωνιστή τον μοναδικό, Άντονι Χόπκινς, αναβιώνει την αληθινή ιστορία του Σερ Νίκολας «Νίκι» Γουίντον, ενός νεαρού μεσίτη από το Λονδίνο, ο οποίος, τους μήνες πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έσωσε 669 παιδιά από τους Ναζί. Το «Ένα Γκολ για τη Νίκη» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της χειρότερης ομάδας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου που γνώρισε την πιο ταπεινωτική ήττα στην ιστορία.

Και συνεχίζουμε με το «Sound of Freedom», την ταινία που βασίζεται σε αληθινή ιστορία για το παιδικό τράφικινγκ και πολεμήθηκε από τα κυκλώματα για να μη βγει στις αίθουσες. Ενώ πρεμιέρα κάνει και ο Πιρς Μπρόσναν ως ψυχρός εκτελεστής στο «Ο Γρήγορος Τσάρλι».

Ας δούμε αναλυτικά όλες τις πρεμιέρες της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας.

Μια Ζωή

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Χόους

Πρωταγωνιστούν: Αντονι Χόπκινς, Ελενα Μπόναμ Κάρτερ, Τζόνι Φλιν, Λενα Ολιν

Διάρκεια: 110 λεπτά

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Ο Νίκι επισκέφτηκε την Πράγα τον Δεκέμβριο του 1938 και βρήκε οικογένειες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα με την άνοδο των Ναζί στη Γερμανία και την Αυστρία, ζώντας σε απελπιστικές συνθήκες με ελάχιστο ή καθόλου καταφύγιο και φαγητό και υπό την απειλή της ναζιστικής εισβολής. Αμέσως κατάλαβε ότι ήταν αγώνας με τον χρόνο. Πόσα παιδιά θα μπορούσε να σώσει αυτός και η ομάδα του πριν κλείσουν τα σύνορα;

Sound of Freedom, Η Μελωδία της Ελευθερίας

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Μοντεβέρδε

Πρωταγωνιστούν: Τζιμ Καβίζελ, Μάιρα Σορβίνο, Μπιλ Καμπ

Διάρκεια: 131 λεπτά

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Ένας πρώην κυβερνητικός πράκτορας αναλαμβάνει μία εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή, για να σώσει δεκάδες παιδιά από κυκλώματα σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

«Ένα Γκολ για τη Νίκη»

Σκηνοθεσία: Τάικα Γουαϊτίτι

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Φασμπέντερ, Οσκαρ Νάιτλι, Καϊμάνα

Διάρκεια: 103 λεπτά

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αµερικανικής Σαµόα, διαβόητη για την ταπεινωτική της ήττα µε σκορ 31-0, στρέφεται στον κακότυχο και αντισυµβατικό προπονητή Thomas Rongen (Michael Fassbender) µε την ελπίδα να μεταμορφωθεί σε µία αξιοπρεπή, ανταγωνιστική ομάδα.

«Ο Γρήγορος Τσάρλι»

Σκηνοθεσία: Φίλιπ Νόις

Πρωταγωνιστούν: Πιρς Μπρόσναν, Μορένα Μπακαρίν, Τζμπένγκα Ακινάγκμπε, Τόμπι Χους

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Όταν το αφεντικό του, ένας ηλικιωμένος μαφιόζος, δολοφονηθεί, ο Τσάρλι Σουίφτ, ως πιστός φίλος και μισθωμένο όπλο, δεν θα σταματήσει πουθενά στην προσπάθειά του να καταρρίψει τη νέα ομάδα που έρχεται να τον εκτοπίσει. Βασισμένο στο αστυνομικό μυθιστόρημα GUN MONKEYS, που προτάθηκε για το βραβείο Edgar.

Το Αλάνι

Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Ρέγκαν

Πρωταγωνιστούν: Λόλα Κάμπελ, Αλίν Ουζούν, Κάρι Κράνκσον

Διάρκεια: 84 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Η Τζόρτζι, μια πολυμήχανη 12χρονη, ζει μόνη της σε διαμέρισμα στο Λονδίνο μετά τον θάνατο της μητέρας της, πείθοντας συνέχεια τις κοινωνικές υπηρεσίες ότι έχει κηδεμόνες. Η γεμάτη φαντασία και περιπέτεια ζωή της αλλάζει όταν ξαφνικά την επισκέπτεται ο πατέρας της, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει ποτέ, με την αναγκαστική συμβίωση να δημιουργεί πρωτόγνωρα συναισθήματα και στους δυο.

Μητέρα, Πατρίδα

Σκηνοθεσία: Αλβαρο Γκάγκο

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Βάσκεζ

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: One from the Heart

Η υπόθεση

Η Ραμόνα, παγιδευμένη σε ένα δυστυχισμένο γάμο και μητέρα μιας δεκαεφτάχρονης, εργάζεται σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ψαριών σε μια παραθαλάσσια πόλη, όταν οι αλλαγές στο εργοστάσιο την αναγκάζουν να αναζητήσει μια νέα δουλειά αναλαμβάνοντας τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου που πρόσφατα έχασε τη γυναίκα του.

Τρεις Κλέφτες και Ένα Λιοντάρι

Σκηνοθεσία: Ράσμους Α. Σίβερτσεν

Με τις φωνές των: Χρήστου Θάνου, Αγγελου Λιάγκου, Βαγγέλη Στρατηγάκου, Αλεξάνδρας Λέρτα, Πηνελόπης Σκαλκώτου, Κωνσταντίνου Λάγκου, Πέτρου Δαμουλή, Θάνου Λέκκα, Τάνιας Παλαιολόγου

Διάρκεια: 72 λεπτά

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Oλοι θα ζούσαν ειρηνικά στο ειδυλλιακό Κάρδαμο αν δεν υπήρχαν οι τρεις ταραξίες, Κάσπερ, Τζέσπερ και Τζόναθαν που όλο κόβουν βόλτες. Το χάος κυβερνάει τις ζωές τους και το σπίτι τους. Συγκατοικούν με ένα λιοντάρι και χρειάζονται άμεσα μία οικονόμο, οπότε καταστρώνουν ένα σχέδιο απαγωγής της κυρίας Σοφίας που φημίζεται για τη νοικοκυροσύνη της. Όμως, οι διοικητικές της δεξιότητες είναι ακόμα πιο σπουδαίες από τις οικοκυρικές της: Διαφεντεύει τους κλέφτες και τους βάζει να κάνουν τις δουλειές οι ίδιοι. Σιγά σιγά, οι τρεις τους αντιλαμβάνονται ότι έχουν πέσει στην παγίδα της. Η μόνη λύση είναι να ξεφορτωθούν την κυρία Σοφία επιστρέφοντας της πίσω στην πόλη. Μετά από μία έφοδο, καταλήγουν στη φυλακή, αλλά όταν η πόλη κινδυνεύει, οι ληστές έχουν μία ακόμα ευκαιρία να αποδείξουν ότι η γενναιότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Οι Οργανοποιοί των Εξαρχείων

Σκηνοθεσία: Νίκος Παπακώστας

Σενάριο: Νίκος Παπακώστας, Γιώργος Κούκιος

Φωτογραφία: Νίκος Παπακώστας

Μοντάζ: Τζαννέτος Κομηνέας

Μουσική: Νίκος Παπακώστας

Διάρκεια: 100 λεπτά

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Τα Εξάρχεια, είναι το ονομαστό Προάστιο, δίπλα στο κέντρο της Αθήνας. Μια περιοχή που κατοικείται από έναν διαφορετικό κόσμο. Ένα κόσμο που τη μια στιγμή βρίσκεται στα οδοφράγματα σε μάχες με της αστυνομίας κι ανάβει φωτιές και από την άλλη φιλοσοφεί στα Πανεπιστήμια, στα σχολεία και στα καφενεία, που περιβάλλουν αυτή την «άναρχη» περιοχή. Μια περιοχή γεμάτη ζωή, πολιτισμό και αντικρουόμενες απόψεις κάθε είδους και φιλοσοφίας. Μια περιοχή που φιλοξένησε πολλές τέχνες αλλά και το ρεμπέτικο, που χάρη στους οργανοποιούς που είχαν εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στην Αλιπέδου, αναγεννήθηκε και ανακηρύχθηκε εθνική μας κληρονομιά.

Σε αυτή την παράξενη και άναρχη γειτονιά, μια ομάδα οργανοποιών δημιουργεί τα περίφημα χειροποίητα μουσικά όργανα της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Όπως Κιθάρες, μπουζούκια, μπαγλαμάδες, λαούτα, βιολιά, αρχαιοελληνικές λύρες και άλλα. Σε μικρά εργαστήρια έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν όργανα που συνήθως πωλούνται σε συλλέκτες από όλο τον κόσμο και ειδικά στον ευρωπαϊκό χώρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.