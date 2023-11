Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το Game Awards 2023 που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου και πριν από λίγο κλείδωσαν οι υποψηφιότητες για το καλύτερο video games της χρονιάς.

Σύμφωνα με το BBC, τα Baldur’s Gate 3 και Alan Wake 2 έχουν τις περισσότερες υποψηφιότητες, με τον κάθε τίτλο να εκπροσωπείται σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες.

Έτσι, αναμένεται να αναμετρηθούν μεταξύ άλλων στις κατηγορίες καλύτερης σκηνοθεσίας video game, καλύτερης αφήγησης, καλύτερης μουσικής και καλύτερης ερμηνείας.

Έπειτα, ακολουθούν τα Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros Wonder και το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Starfield, αφού κέρδισε υποψηφιότητα μόνο στην κατηγορία καλύτερου RPG, ενώ όσον αφορά τα ανεξάρτητα παιχνίδια, το παζλ adventure Cocoon και το fishing-meets-HP Lovecraft Adventure Dredge είναι και τα δύο υποψήφια για το καλύτερο ντεμπούτο και το καλύτερο indie συνολικά.

Σημειώνεται, ότι τα The Game Awards, που δημιουργήθηκαν από τον δημοσιογράφο Geoff Keighley το 2014 και έκτοτε έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό γεγονός, με τους διοργανωτές να υπολογίζουν ότι πέρυσι περίπου 103 εκατομμύρια θεατές παρακολούθησαν live την βράβευση.