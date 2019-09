Ο οδηγός κοιμόταν στο τιμόνι και το Tesla πήγαινε με 100 χλμ.

Μία οδηγός σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης δεν πίστευε στα μάτια της όταν περνώντας δίπλα από ένα Tesla είδε τον οδηγό και τη συνοδηγό να… κοιμούνται του καλού καιρού.

Τα αυτοκίνητα Tesla έχουν λειτουργία «αυτόματου πιλότου» αλλά η εταιρεία έχει τονίσει ότι οι οδηγοί πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Η Ντακότα Ράνταλ κατέγραψε το βίντεο σχολιάζοντας: «Κοίταξα και είδα κάποιον να κοιμάται στη θέση του οδηγού και σκέφτηκα ότι αυτό δεν είναι σωστό. Οπότε έκανα διπλό πέρασμα, κοίταξα και κατάλαβα ότι ο άνδρας αυτός κοιμόταν του καλού καιρού». Σύμφωνα με την ίδια «το αυτοκίνητο φαινόταν να κινείται με ταχύτητα 90-100 χλμ. την ώρα».

A man says he was driving on an interstate in Massachusetts when he noticed a @Tesla with its driver and passenger both asleep. ????

Details: https://t.co/wwEKYiKTek pic.twitter.com/k0CYVCGyqL

— NBC DFW (@NBCDFW) 10 Σεπτεμβρίου 2019