Καθηγητής φυσικής του Χάρβαρντ που ερευνά την ύπαρξη εξωγήινης ζωής υποστηρίζει ότι ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά εξωγήινο αντικείμενο στη Γη, το οποίο δεν προέρχεται από το ηλιακό μας σύστημα.

Ο Άβι Λεμπ ανέλυσε θραύσματα από μετεωρίτη που συνετρίβη στον Ειρηνικό Ωκεανό το 2014 και συγκεκριμένα ανοιχτά της Παπούα της Νέας Γουινέας, αναφέρει η Daily Mail. Ο ίδιος λοιπόν, θεωρεί πως στη πραγματικότητα πρόκειται για κομμάτια που προέρχονται από εξωγήινο σκάφος, κάτι που θεωρεί ιστορική ανακάλυψη.

«Αντιπροσωπεύει την πρώτη φορά που οι άνθρωποι ακούμπησαν με τα χέρια τους υλικά από ένα μεγάλο αντικείμενο που έφτασε στη Γη εκτός του ηλιακού συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για θραύσματα από τον μετεωρίτη IM1, που πιστεύεται ότι συνετρίβη πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ πέρασαν χρόνια σε στενή συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό για να εντοπίσουν τη ζώνη πρόσκρουσης κοντά στην Παπούα Νέα Γουινέα, αναλύοντας δεδομένα για να προσδιορίσουν εάν και πότε το αντικείμενο έπεσε από το διάστημα.

Τον Απρίλιο του 2022 η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι ο μετεωρίτης, πλάτους 46 εκατοστών, προήλθε από άλλο ηλιακό σύστημα, καθιστώντας τον τον πρώτο γνωστό «διαστρικό επισκέπτη στη Γη». Και αυτό, σύμφωνα με τον Λεμπ, παρέχει περισσότερα στοιχεία για να υποστηρίξει τη θεωρία του.

Το 2021, ο φυσικός κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth» (Εξωγήινος: Το πρώτο σημάδι Ευφυούς Ζωής πέρα από τη Γη), στο οποίο υποστήριξε ότι το Oumuamu δεν είναι κομήτης ή αστεροειδής αλλά ένα ελαφρύ πανί – μια μέθοδος προώθησης διαστημικού σκάφους.

Το Oumuamu ανακαλύφθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από ένα τηλεσκόπιο στη Χαβάη, εκατομμύρια μίλια μακριά, και αρχικά θεωρήθηκε ο πρώτος διαστρικός επισκέπτης της Γης μέχρι το 2022.

Ο Λεμπ και η ομάδα του βρήκαν 700 σφαίρες διαμέτρου 0,05–1,3 χιλιοστών σε 26 διαδρομές που κάλυπταν μια περιοχή έρευνας μεγέθους ενός τετάρτου του τετραγωνικού χιλιομέτρου. Τα δεδομένα από την ανάλυση έδειξαν ότι τα θραύσματα είναι πλούσια σε βηρύλλιο, λανθάνιο και ουράνιο, μαζί με χαμηλή περιεκτικότητα σε στοιχεία με υψηλή συγγένεια με τον σίδηρο, όπως το Ρήνιο – ένα από τα πιο σπάνια στοιχεία που βρέθηκαν στη Γη.