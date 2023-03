Κύκλωμα πλαστογράφησης έργων τέχνης εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Καναδά, όπως ανακοίνωσαν. Το κύκλωμα κατηγορείται πως τις τελευταίες δεκαετίες παρήγαγε και πούλησε χιλιάδες πλαστούς πίνακες του αυτόχθονα καλλιτέχνη Νορβάλ Μορισό σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων, ήταν και ο ανιψιός του Μορισό. Τα μέλη συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα και αντιμετωπίζουν συνολικά 40 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστογραφίας έργων τέχνης και εγγράφων που υποτίθεται ότι επιβεβαίωναν τη γνησιότητά τους.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της επαρχίας Οντάριο, Κάρι Νταρτ, σε συνέντευξη Τύπου, «περισσότεροι από 1.000 πίνακες που φέρονται πλαστοί κατασχέθηκαν. Ο συνολικός αριθμός των έργων τέχνης που πωλήθηκαν παραμένει άγνωστος». Ορισμένοι από τους πίνακες πωλήθηκαν για δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε ανυποψίαστους αγοραστές σε όλο τον Καναδά και διεθνώς.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Κέβιν Βιλιό, αστυνομικός ερευνητής είπε ότι το κύκλωμα πλαστογραφίας ξεκίνησε τη δράση του το 1996 από ένα άτομο, τον Ντέιβιντ Βος, 51 ετών, που φέρεται να ζωγράφιζε ο ίδιος πλαστούς πίνακες και εξελίχθηκε σε «γραμμή παραγωγής έργων ζωγραφικής».

Στην εξάρθρωση του κυκλώματος συνέβαλε το ντοκιμαντέρ «There Are No Fakes», που κυκλοφόρησε το 2019. Είναι η ιστορία του Κέβιν Χερν μέλους του συγκροτήματος Barenaked Ladies που αγόρασε έναν υποτιθέμενο πίνακα του Μορισό από γκαλερί του Τορόντο το 2005. Στο ντοκιμαντέρ εξετάζονται ερωτήματα σχετικά με την αυθεντικότητα του πίνακα, με τον Χερν τελικά να υποβάλλει μήνυση στους υπεύθυνους της γκαλερί. Αργότερα, του επιδικάστηκε αποζημίωση 60.000 δολαρίων από το Εφετείο του Οντάριο.

Ο Νορβάλ Μορισό, γνωστός και ως Copper Thunderbird, ο οποίος θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας της καναδικής τέχνης των γηγενών, καθιέρωσε ένα εικονογραφικό στυλ σύγχρονης αυτόχθονης τέχνης. Ήταν αυτοδίδακτος και το 1962 έγινε ο πρώτος αυτόχθονας καλλιτέχνης που παρουσίασε τα έργα του σε σύγχρονη καναδική γκαλερί τέχνης, προκαλώντας αυξανόμενο ενδιαφέρον για το έργο του. Ο καλλιτέχνης απεβίωσε το 2007.