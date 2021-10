#BREAKING #RUSSIA



🔴RUSSIA : MASSIVE PRISON RIOT BREAKS OUT IN RUSSIA’S SOUTHERN CITY OF VLADIKAVKAZ!



600 inmates reportedly taking part in violence.#Video shows National Guard heading towards Correctional Facility Number One in #Vladikavkaz#BreakingNews #Prison #PrisonRiot pic.twitter.com/UojIHfwFUg