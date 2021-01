«Απλώς παίζαμε, πλάκα κάναμε»: Οι οπαδοί του Τραμπ στο Καπιτώλιο πληρώνουν τις συνέπειες

Ο Ρικ Σακόνε ήταν ένας από τους οπαδούς του Τραμπ που βρέθηκε στο Καπιτώλιο. Όρθιος ανάμεσα στο πλήθος αποφάσισε να απαθανατίσει αυτές τις ιστορικές στιγμές.

Ο πρώην βουλευτής της πολιτειακής Βουλής της Πενσιλβάνια έδωσε το κινητό του στην σύζυγό του για να καταγράψει το μήνυμά του. «Προσπαθούμε να διώξουμε τους κακούς και τους RINO (Republicans In Name Only) που πρόδωσαν τον πρόεδρό μας», δήλωσε ο Σακόνε.

«Θα τους πετάξουμε από τα γραφεία τους», είπε και βιάστηκε να αναρτήσει το βίντεο στον λογαριασμό του στο Facebook χωρίς δεύτερη σκέψη. Την επόμενη ημέρα έχασε την δουλειά του, αφού εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση.

Ο 63χρονος παραιτήθηκε από την θέση του αναπληρωτή καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Saint Vincent College, όπου διδάσκει εδώ και 21 χρόνια, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε το βίντεο. Σε συνέντευξή του στο Reuters δήλωσε ότι μετάνιωσε που έκανε το βίντεο, αλλά πιστεύει ότι το μήνυμά του αντιμετωπίσθηκε πολύ στα σοβαρά. «Απλώς παίζαμε. Πλάκα κάναμε!», λέει ο Σακόνε, που στο μεταξύ κατέβασε το βίντεο από την σελίδα του.

Ο Ρικ Σακόνε, ρεπουμπλικανός που έθεσε υποψηφιότητα για το Κονγκρέσο το 2018 και ατύχησε, δήλωσε ότι ασκούσε το συνταγματικό του δικαίωμα που απορρέει από την 1η Τροπολογία η οποία εγγυάται την ελευθερία του λόγου και ότι δεν μπήκε στο Καπιτώλιο, ούτε συμμετείχε σε βιαιότητες. Λέει ότι δέχθηκε εκατοντάδες απειλές κατά της ζωής του όταν το βίντεο έγινε viral.

Ο Σακόνε περιλαμβάνεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ που αντιμετωπίζουν απροσδόκητες συνέπειες μετά την ανάρτηση φωτογραφιών και εικόνων που μαρτυρούν την συμμετοχή τους στην πολιορκία και επιδρομή εναντίον του Καπιτωλίου.

Πολλοί ανάμεσα στο πλήθος επισημοποίησαν την συμμετοχή τους στα έκτροπα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλοι πήγαν στην διαδήλωση χωρίς να φορούν μάσκες, αγνοώντας όπως πολλοί ομοϊδεάτες τους τα μέσα προστασίας κατά της επιδημίας, και κάνοντας εύκολη την αναγνώρισή τους από τους... ντετέκτιβ του καναπέ, αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters.

Ορισμένοι έχασαν τις δουλειές τους. Άλλοι αντιμετωπίζουν δικαστική δίωξη. Το Πεντάγωνο έχει ανοίξει 25 έρευνες για εγχώρια τρομοκρατία συνδεόμενη με στάση. Το FBI έχει ζητήσει από τους πολίτες πληροφορίες για όσους συμμετείχαν στα έκτροπα.

«Πολλοί από τους οπαδούς του Τραμπ ζουν σε φαντασιακό κόσμο», λέει ο Ερικ Φόουνερ, αμερικανός ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863-1877». «Δεν φαίνεται να έχουν σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών τους».

«Μόλις επιτεθήκαμε στο Καπιτώλιο - Ήταν μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου»

Ο όχλος που επέδραμε κατά του Καπιτωλίου αποτελεί ένα μωσαϊκό από αντικυβερνητικούς εξτρεμιστές, ανάμεσά τους ακροδεξιοί και οπαδοί της λευκής υπεροχής, αλλά και από εύπορους Αμερικανούς που επικρότησαν ανοικτά την έκρηξη βίας.

Η Τζένα Ράιαν, μεσίτρια από το Τέξας, έφθασε στην Ουάσινγκτον με ιδιωτικό τζετ. Σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο Facebook κατέλυσε στο The Westin Washington την νύκτα πριν από την επιδρομή.

Την επομένη, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι υποκινημένοι από τον Τραμπ βάδιζαν κατά του Καπιτωλίου για να «Σώσουν την Αμερική», η Ράιαν ανέβασε βίντεο όπου εμφανίζεται έξω από το Καπιτώλιο να λέει: «Θα τα σπάσουμε αυτά τα παράθυρα». Και αργότερα: «Μόλις επιτεθήκαμε στο Καπιτώλιο. Ηταν μία από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου».

Και σε ένα post στο Twitter συνοδευόμενο από φωτογραφία της μπροστά σε σπασμένα παράθυρα του Καπιτωλίου απείλησε τα μέσα ενημέρωσης: «Και αν δεν σταματήσουν να λένε ψέματα για μας, την επόμενη φορά θα επιτεθούμε στα στούντιό τους».

Λίγες ημέρες αργότερα, και εν μέσω των διαμαρτυριών προς την Επιτροπή Real Estate του Τέξας και τις απαιτήσεις για την αφαίρεση της επαγγελματικής της άδειας, η Ράιαν δημοσίευσε ανακοίνωση όπου δηλώνει ότι «η καρδιά της έχει ραγίσει» για τις ζωές που χάθηκαν. «Δυστυχώς, αυτό που πίστευα ότι θα είναι μία ειρηνική πολιτική πορεία εξελίχθηκε σε βίαιη εκδήλωση διαμαρτυρίας», έγραψε.

Η Επιτροπή Real Estate του Τέξας ανακοίνωσε ότι δεν έχει την δικαιοδοσία να αφαιρέσει επαγγελματική άδεια για περιστατικά που συνέβησαν εκτός της άσκησης του επαγγέλματος του κατόχου της.

Η Τζένι Καντ, ιδιοκτήτρια του ανθοπωλείου Becky’s Flowers στο Τέξας ανέβασε βίντεο στο οποίο έλεγε: «Σπάσαμε την πόρτα του γραφείου της Νάνσι Πελόζι και κάποιος έκλεψε το σφυρί της». Τώρα, η επιχείρησή της δέχεται επίθεση.

«Δεν εγκρίνουμε τις πράξεις βίας και καταστροφής που συνέβησαν στο Καπιτώλιο», ανακοίνωσε στο Twitter η πλατφόρμα οργάνωσης γάμων The Knot, αφαιρώντας το ανθοπωλείο Becky’s Flowers από την λίστα των συνεργατών της μέχρι νεωτέρας.