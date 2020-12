Επαγγελματίας τενίστρια πιάστηκε να πουλά γυμνές φωτογραφίες στο ίντερνετ

Σάλο στον κόσμο του επαγγελματικού τένις έχει προκαλέσει η αυστραλή τενίστρια Angelina Graovac, η οποία πουλά γυμνές φωτογραφίες της online για να υποστηρίξει οικονομικά, όπως λέει, την καριέρα της.

Η ίδια ζητά να το δει ο κόσμος με θετικό τρόπο, όλα τα κάνει για να μπορεί να παίζει επαγγελματικά τένις.

Η 19χρονη κατέβασε από τα κοινωνικά μέσα όλες τις προκλητικές φωτογραφίες της, όταν ελβετικά μέσα αποκάλυψαν πως διατηρεί λογαριασμό στη «ροζ» πλατφόρμα OnlyFans.

