Φρίκη στις ΗΠΑ: Κακοποίησαν 2χρονο κοριτσάκι και το πέταξαν νεκρό σε λίμνη

Σε κάθειρξη 20 ετών καταδικάστηκε προσφάτως η μαμά που είχε πετάξει το πτώμα της 2 ετών κόρης της σε μια λίμνη και κυκλοφορούσε με μια κούκλα ντυμένη με τα ρούχα της μικρής για να μην κινήσει υποψίες.

Η 23χρονη Tiaundra Christon κρίθηκε ένοχη για την υπόθεση του Οκτωβρίου 2018, που τότε ήταν απλώς μια ιστορία εξαφάνισης ενός μωρού.

Η Hazana Anderson πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου έρευνα στο Τέξας, όταν η μητέρα της δήλωσε πως εξαφανίστηκε από πάρκινγκ.

Η Christon είχε επιστρέψει μόλις από ταξίδι στο Χιούστον, όπου επισκέφτηκε τον σύντροφό της Kenny Hewett, σύμφωνα με τον εισαγγελέα Jack Roady.

Mom dumped toddler daughter's corpse, dressed life-sized doll to look like her https://t.co/fpOYYGbIOA pic.twitter.com/cgVzBDMO4c

— New York Post (@nypost) December 18, 2020