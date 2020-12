Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι δεν θα φύγει εύκολα από το Λευκό Οίκο: «Κέρδισα τις εκλογές με σαρωτική νίκη, η μάχη μόλις ξεκίνησε»

Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανικές Εκλογές έχουν τελειώσει εδώ και αρκετό καιρό με την καθαρή νίκη του Τζο Μπάιντεν ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να παραμείνει στο «μονοπάτι» της άρνησης της ήττας του και της αμφισβήτησης της εγκυρότητας του εκλογικού αποτελέσματος.

Σε μια ακόμη ανάρτηση που έκανε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει λόγο για νοθεία και ισχυρίζεται ότι πέτυχε μια «σαρωτική νίκη» στις εκλογές, αν κάποιος μετρήσει τις νόμιμες ψήφους και όχι τις παράνομες που ξεφύτρωσαν «ως εκ θαύματος» από παντού.

«ΚΕΡΔΙΣΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, όμως να θυμάστε ότι εγώ υπολογίζω μόνο τις νόμιμες ψήφους, και όχι όλους εκείνους τους fake ψηφοφόρους και [τα φαινόμενα] νοθείας που ξεφύτρωσαν ως εκ θαύματος από παντού. Τι ντροπιαστικό», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020