Η θλιβερή ιστορία της μητέρας που πέθανε από κορονοϊό και δεν πρόλαβε να πάρει αγκαλιά το νεογέννητό της

Επί 18 ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, η Έρικα Μπεσέρα έδινε μάχη για τη ζωή της, διασωληνωμένη σε νοσοκομείο του Ντιτρόιτ.

Η γυναίκα είχε μολυνθεί από κορονοϊό όταν ήταν 9 μηνών έγκυος και στα 33 της χρόνια δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα υγείας, σύμφωνα με τους συγγενείς της. Η ίδια ήταν ενθουσιασμένη που θα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Τα συμπτώματα του κορονοϊού δεν ήταν σοβαρά αρχικά και έτσι η Έρικα παρέμεινε στο σπίτι. Στη συνέχεια όμως άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και ο σύζυγός της τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Η κατάστασή της χειροτέρευε μέρα με τη μέρα και οι γιατροί αποφάσισαν αν ξεγεννήσουν το μωρό στις 15 Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού.

Ο γιος της Νιτέγκο γεννήθηκε υγιής. Ακολούθησε όμως ένας εφιάλτης: τα επίπεδα οξυγόνου της έπεσαν. Αντί να πάρει αγκαλιά το αγοράκι της, διασωλήνώθηκε.

Η Έρικα δεν κατάφερε ποτέ να κρατήσει αγκαλιά τον γιο της, όπως αναφέρει η οικογένειά της. Κάποια στιγμή εργαζόμενοι στο νοσοκομείο έφεραν το μωρό κοντά στο μάγουλό της για να αισθανθεί τη μητέρα του, αλλά η οικογένεια δεν γνωρίζει αν η μητέρα είχε τις αισθήσεις της εκείνη την ώρα και κατάλαβε ότι ο Ντιέγκο ήταν εκεί.

Λίγες ημέρες αφότου διασωληνώθηκε, η κατάσταση της υγείας της μητέρας χειροτέρεψε. Στις 3 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή.

A mother couldn't wait to welcome her second child. Covid-19 killed her before she got to hold the baby. https://t.co/UUN09CEM7w

— NBC Latino (@NBCLatino) December 9, 2020