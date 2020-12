Διάσημος σεφ κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια και το χαρίζει στους εργαζόμενους των εστιατορίων

Ο γνωστός σεφ David Chang έγινε μόλις η πρώτη διασημότητα που κερδίζει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Ο σεφ αποφάσισε μάλιστα να τα δώσει όλα για καλό σκοπό. Θα χαρίσει το σύνολο του 1 εκατ. δολαρίων σε υπαλλήλους εστιατορίων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

«Καμία διασημότητα δεν έχει πάει γι’ αυτή», είπε ο παρουσιαστής Jimmy Kimmel βλέποντας τον σεφ να παλεύει με την τελευταία ερώτηση, «όλοι τα έχουν παρατήσει».

Always wanted to hold a giant check on television. Thanks @millionairetv! Asian trivia dream team ftw 🇰🇷🇹🇼 @davidchang @minakimes pic.twitter.com/s1HBrNAZZQ

— Alan Yang 楊維榕 (@alanyang) November 30, 2020