Εννιά νεκρούς και τεράστιες καταστροφές αφήνει πίσω της η τροπική καταιγίδα Γιώτα

Μπορεί να εξασθένησε πλέον και να μην χαρακτηρίζεται κυκλώνας αλλά τροπική καταιγίδα, ωστόσο έστω κι έτσι, η κακοκαιρία Γιώτα είχε σαρωτικό και πολύνκερο πέρασμα από την κεντρική Αμερική, και ειδικά στη Νικαράγουα, «μετρώντας» εννέα νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, αλλά και χιλιάδες κατοίκους αποκλεισμένους χωρίς νερό και ηλεκτροδότηση.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που φέρνει η Γιώτα πλήττουν περιοχές όπου είχαν ήδη σημειωθεί καταστροφές από προηγούμενο κυκλώνα, τον Ήτα, πριν από δύο εβδομάδες.

Με βάση τους ακόμη προσωρινούς απολογισμούς των αρχών, το ακραίο φαινόμενο στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους — ανάμεσά τους δύο παιδιά — στη Νικαράγουα, σε έναν στον Παναμά και σε άλλους δύο στο κολομβιανό αρχιπέλαγος.

