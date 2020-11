Αγκαλιές και χειροκροτήματα: Η στιγμή που δένει στον Διεθνή Διαστημικό σταθμό το σκάφος της SpaceX

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσδέθηκε με επιτυχία, έπειτα από ταξίδι 27 ωρών, το σκάφος Crew Dragon «Resilience» της Space X, μεταφέροντας τέσσερις αστροναύτες -τρεις Αμερικανοί της NASA και ένας Ιάπωνας της JAXA.

Είναι η δεύτερη επιτυχής αποστολή διαστημικού «ταξί» (η πρώτη ήταν πριν μερικούς μήνες) για την εταιρεία του Elon Musk, που έχει υπογράψει συμφωνία με τη NASA για τη μεταφορά τόσο προμηθειών όσο και αστροναυτών στον ΔΣΣ, ώστε η τελευταία αφενός να πάψει πια να εξαρτάται από τους ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ» αφετέρου να επικεντρωθεί στον νέο μεγάλο στόχο της, την επιστροφή των αστροναυτών της Σελήνης το 2024. Η επόμενη αποστολή της Space X στον ΔΣΣ θα είναι ένα ρομποτικό μεταγωγικό Dragon στις 2 Δεκεμβρίου.

Τους τέσσερις αστροναύτες συνόδευσε στο ταξίδι τους ένα αιωρούμενο κουκλάκι «Γιόντα», που λειτουργεί ως δείκτης της βαρύτητας μέσα στη διαστημική κάψουλα, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Οι τέσσερις αστροναύτες, που θα παραμείνουν έξι μήνες στον ΔΣΣ, βρήκαν εκεί άλλους τρεις, δύο Ρώσους κοσμοναύτες και μία Αμερικανίδα, οι οποίοι είχαν φτάσει τον Οκτώβριο με «Σογιούζ». Αυτή η πολυκοσμία θα έχει ως συνέπεια την έλλειψη χώρων και γι' αυτό ο κυβερνήτης της NASA, Μάικ Χόπκινς, θα κοιμάται -τουλάχιστον προσωρινά- στο «παρκαρισμένο» Crew Dragon και όχι στον ΔΔΣ.

Ευρωπαϊκή αποτυχία

Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι οκτώ λεπτά μετά την εκτόξευση ενός πυραύλου Vega της εταιρείας Arianespace από το διαστημοδρόμιο της Ευρώπης στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στη Νότια Αμερική, ο πύραυλος απέκλινε της πορείας του και η αποστολή του απέτυχε, συμπαρασύροντας στην απώλεια έναν ισπανικό (SEOSAT-Ingenio) και έναν γαλλικό δορυφόρο (TARANIS της γαλλικής διαστημικής υπηρεσίας CNES) που μετέφερε.

Είναι η δεύτερη σημαντική δυσλειτουργία πυραύλου Vega την τελευταία διετία, μετά από εκείνη το 2019, όταν χάθηκε ένας δορυφόρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων λόγω τεχνικής βλάβης, όπως διαπιστώθηκε αργότερα. Για τα αίτια της νέας αποτυχίας θα πραγματοποιηθεί έρευνα.

Οι πύραυλοι Vega έχουν ύψος περίπου 30 μέτρων και μεταφέρουν φορτία έως 1.500 κιλών σε πολικές τροχιές, σε ύψος 700 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη. Έχουν εκτοξευθεί 17 φορές μέχρι σήμερα από το 2012 που τέθηκαν σε λειτουργία, με 15 επιτυχίες και δύο αποτυχίες. Οι ESA και Arianespace, ήδη, αναπτύσσουν μία βελτιωμένη έκδοση του Vega που θα μεταφέρει φορτία έως 2.300 κιλών.