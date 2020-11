Τα...γυρίζει ο Τραμπ: «Δεν παραδέχομαι τίποτα, ο Μπάιντεν κέρδισε στα μάτια ψευδών μέσων ενημέρωσης»

Ελάχιστη ώρα μετά την ανάρτηση στο Twitter με την οποία παραδεχόταν ότι έχασε τις εκλογές στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ «ξαναχτύπησε» και αυτή τη φορά τα… γυρίζει.

«Δεν παραδέχομαι τίποτα!» αναφέρει μεταξύ άλλων στο νέο του τιτίβισμα ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος ενώ προσθέτει ότι «τίποτα δεν τελείωσε» κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν θα αφήσει τη θέση του στον Τζο Μπάιντεν τόσο εύκολα.

«Κέρδισε (σσ. εννοεί τον Μπάιντεν) μόνο στα μάτια των ψευδών μέσων ενημέρωσης. Δεν παραδέχομαι τίποτα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020