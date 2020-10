Κίνδυνος σύγκρουσης ρωσικού δορυφόρου με «νεκρό» κινέζικο πύραυλο τα ξημερώματα

Ένας ανενεργός ρωσικός δορυφόρος και ένας «νεκρός» κινέζικος πύραυλος, που βρίσκονται σε τροχιά πάνω από 600 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Γης, δημιουργούν υψηλό κίνδυνο σύγκρουσης και απελευθέρωσης χιλιάδων θραυσμάτων απόψε τα ξημερώματα.

Μια τέτοια σύγκρουση θα προσθέσει έως και 20% περισσότερα διαστημικά συντρίμμια, τα οποία απειλούν και τους εν ενεργεία δορυφόρους.

Η LeoLabs, εταιρεία που παρακολουθεί τα διαστημικά συντρίμμια, με έδρα την Καλιφόρνια, μοιράστηκε ένα μοντέλο στο Twitter, ανακοινώνοντας την πιθανή σύγκρουση.

1/ This event continues to be very high risk and will likely stay this way through the time of closest approach. Our system generates new conjunction reports 6-8x per day on this event with new observation data each time. pic.twitter.com/d3tRbcV2P0

— LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) October 14, 2020