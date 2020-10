Ρατσιστικό ντελίριο: Γυναίκα βρίζει Αφροαμερικανό, αποκαλύπτει σβάστικα στην κοιλιά της

Μια γυναίκα συνελήφθη στον ερασιτεχνικό φακό σε έναν ρατσιστικό οχετό, πριν τραβήξει το τζιν της και αποκαλυφθεί το σύμβολο του ναζισμού.

Η Αμερικανή, που οι πρώτες πληροφορίες λένε πως είναι από το Μέριλαντ, μοιάζει να είναι υπό την επήρεια ουσιών.

Αφού παρουσιαστεί ως «Angelica Rose Brecker», ραίνει τον συνομιλητή της με μειωτικούς χαρακτηρισμούς. Η ίδια αποκάλυψε αργότερα σε ανάρτηση στο Facebook πως τη βιντεοσκόπησαν όταν ζήτησε σε έναν άντρα μαριχουάνα.

Το ρατσιστικό της παραλήρημα περιλάμβανε ακόμα και παλιές ψευδο-επιστημονικές θεωρίες για τους μαύρους, όπως ότι τα «κρανία σας είναι πιο χοντρά», όπως είπε στον μαύρο συνομιλητή της. «Τα μωρά σας είναι διαφορετικά. Εσείς δεν είστε σαν εμάς».

I’m so damn sick of this shit. This CANNOT be the world I’m raising my kids in 🤬

— 🇺🇸 Anthony Walker (🔥Hot Medic🔥) 🇺🇸 (@anthonycwalker) October 7, 2020