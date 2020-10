Τζέρεμι Κόρμπιν για δίκη Χρυσής Αυγής: Αλληλέγγυοι σε εκείνους που πολεμούν τον φασισμό στην Ελλάδα

Μήνυμα αλληλεγγύης σε όσους αγωνίζονται ενάντια στο φασισμό, έστειλε, ενόψει της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ο επικεφαλής του Εργατικού κόμματος της Βρετανίας.

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν, σε μήνυμά του στο twitter αναφέρει:

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε εκείνους που πολεμούν τη Χρυσή Αυγή, τον φασισμό και την ακροδεξιά στην Ελλάδα», έγραψε στο twitter ο επικεφαλής του Εργατικού κόμματος της Βρετανίας.

Stand in solidarity with those fighting Golden Dawn, fascism and the far-right in Greece.https://t.co/wN2YBJYtC2 pic.twitter.com/wK4DYd8zwq

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 6, 2020